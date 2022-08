Florentino se prepara: las alternativas del Madrid para el nuevo Jovic

Después de las llegadas de Aurélien Tchouameni y Antonio Rüdiger, el Real Madrid parecía haber dado carpetazo al apartado de fichajes, aunque ya hemos venido contando en Don Balón que con ciertas condiciones. Los blancos tienen en la rampa de salida especialmente a cuatro hombres que son Mariano, Borja Mayoral, Ceballos y Marco Asensio, y si dos de ellos terminan marchándose entonces los blancos pensarán en un refuerzo para el ataque. Y es por eso que Florentino Pérez ya tiene peinado el mercado y anotados varios nombres en la agenda para lanzarse a por ellos en el caso de que sea necesario.

No se trata ni mucho menos de futbolistas contrastados o grandes ‘megacracks’ ya que el perfil que buscarían tanto el presidente del Real Madrid como Carlo Ancelotti sería el de futbolistas jóvenes, con recorrido por delante y que además puedan llegar al Santiago Bernabéu a un precio relativamente módico. No quieren los blancos realizar una gran inversión en un delantero que, tienen muy claro, llegaría para sumar minutos en el banquillo, ser el claro suplente de Karim Benzema y jugar un papel totalmente secundario a lo largo de la temporada.

Los nombres

Hay, por lo tanto, varias opciones que los blancos ya barajan y varios de ellos los ha desvelado el Diario As. Uno es Sasa Kalajdzic, el jugador del Stuttgart que termina contrato la temporada que viene y que se presenta como una de las grandes alternativas a Karim Benzema para cuando el francés no esté dispuesto a ocupar un puesto en el once inicial. En Austria también está peinando el mercado el Real Madrid porque en el RB Salzburgo son los jovencísimos Benjamin Sesko, Roko Simic y Noah Okafor los que aparecen en el punto de mira, mientras que en la Premier League es Armando Broja, del Chelsea, el que está siendo seguido muy de cerca.

Y más opciones aparecen en el horizonte en la Bundesliga como son Georgino Rutter, del Hoffenheim, Jonathan Burkardt, del Mainz, o en los Países Bajos brilla Brian Brobbey en el Ajax. Todos ellos corresponden a un perfil de jugador que ronda los 20 años, con mucho recorrido en el fútbol y que aceptarían un papel de suplentes a lo Luka Jovic en el Real Madrid durante al menos alguna temporada antes de dar el salto y ser el recambio de Benzema.