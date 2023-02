Florentino sopesa un adiós traumático en el Madrid: drama en el Bernabéu por el balón de oro

A pesar de que resulte doloroso para los aficionados del fútbol, es inevitable que el tiempo pase factura a todos los jugadores del mundo y les obligue a dar un paso al lado en sus respectivas trayectorias. Y si bien hay jugadores como Luka Modric (37 años de edad) que aguantan al más alto nivel más tiempo que otros, lo cierto es que nadie se salva a los efectos del tiempo. Y el croata tampoco es una excepción. De hecho, basta con ver los últimos partidos del ‘10’ merengue para darse cuenta de ello, ya que es una evidencia que por físico ya no puede aguantar tantos minutos de juego como antaño.

Por ello, según informa la Cadena SER, Florentino Pérez se estaría planteando no renovar el contrato de Luka Modric -que, recordemos, termina en junio de este año- y podría poner punto final a la etapa del croata en el Santiago Bernabéu después de once temporadas en la entidad y haber ganado todos los títulos posibles a nivel de clubes en España, entre los que destacan 5 Champions League y un galardón individual tan importante como el Balón de Oro 2018 que ganó por delante de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann (segundo y tercer clasificados respectivamente).

Así las cosas, como comentamos, el ‘10’ del Real Madrid podría poner punto final a su estancia en el Santiago Bernabéu, pero no lo haría a su trayectoria deportiva. Y es que de acuerdo con varios medios croatas, el objetivo de Luka Modric no sería otro que el de llegar en condiciones para disputar la próxima Eurocopa con Croacia que se celebrará en 2024. Por supuesto, en vistas de la enorme calidad que sigue atesorando en sus botas, resulta evidente que, siempre y cuando el club madrileño decida prescindir de sus servicios, ofertas no le van a faltar.

En cualquier caso, igual de cierto resulta que con los fichajes de Camavinga, Tchouameni y el objetivo de incorporar a Bellingham, Florentino Pérez tiene claro que la plantilla necesita una transición en la medular. Por lo pronto, tras la salida de Casemiro este verano pasado, el siguiente en salir del Real Madrid podría ser ni más ni menos que una leyenda absoluta del club como lo es Luka Modric.