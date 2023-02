'Top Secret': El galáctico al que rechazó el Real Madrid, apuesta total de Florentino por Carvajal

Cuando un equipo hace las cosas bien en verano, se hace complicado que se mueva en el mercado invernal de ese mismo año. En el Real Madrid parece que está sucediendo algo parecido o al menos parce que están buscando que lo parezca. Pues, aunque desde fuera sería natural que se movieran algunos futbolistas, en la entidad blanca no estaban por la labor de realizar ningún movimiento.

Ante dicha situación, el Real Madrid decidió hacer caso omiso a las oportunidades de mercado que se le aparecieron durante este mes de enero. Según cuenta el medio inglés The Telegraph, los blancos pudieron hacerse con los servicios de Joao Cancelo, sin duda uno de los mejores del mundo en su puesto. Sin embargo, Florentino Pérez decidió quedarse quieto y confiar en los que ya están, Carvajal y Lucas Vázquez. Pese a que uno no está ni mucho menos en su mejor momento y el otro sigue lesionado.

El citado medio cuenta que el portugués y su agente tenían en mente desembarcar en el conjunto de la capital de España, ya que veían que había una buena oportunidad de convertirse en el nuevo dueño de la banda derecha blanca. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el Madrid ni se planteó su cesión. La apuesta por los que ya están es decidida y una oportunidad de mercado como la de Cancelo no iba a cambiar nada de la planificación deportiva realizada meses atrás. Nada importan ni las lesiones ni las dudas sobre el rendimiento de Carvajal y Lucas.

No deja de sorprender ver como el Real Madrid ha dado la espalda a una operación tan seductora tanto en lo deportivo como en lo económico. El Bayern, que ha sido el equipo que finalmente se ha llevado a Cancelo, no ha tenido que añadir ni una cláusula de compra obligatoria. En este sentido, el portugués no les costó ni un euro más que su salario, algo más que aceptable dada la grandísima calidad del luso.

Además, Cancelo ha demostrado ser capaz de ocupar tanto la banda derecha como la izquierda, con las dudas sobre si Mendy es un jugador de suficiente calidad para jugar en el Madrid y viendo la nula confianza en Odriozola y Vallejo, sumar una nueva pieza de tanta calidad en la defensa no habría sobrado de ninguna forma.