Florentino y Ancelotti meditan una jugada descomunal: vender al titular para hacerse con el top-3

Poco a poco va ganado fuerza una idea que se ha esbozado por momentos en el seno del Real Madrid y que podría tener recorrido en este mercado de fichajes veraniego, que no es otra que la posible salida de un titular indiscutible con Carlo Ancelotti para que Florentino Pérez utilice su venta como cauce de unión con un top-3 mundial. La operación, solo dibujada, tiene ya recorrido y se escuchan ofertas, que las hay, por tanto, no es imposible, sino más bien factible que suceda.

El señalado y que tiene ofertas, entre otros sitios, de Arabia Saudí, es Ferland Mendy, lateral izquierdo internacional con Francia que se perdió la mayor parte de la pasada campaña debido a diferentes lesiones y que en lo futbolístico no viene convenciendo. Es verdad que para el míster italiano no hay mejor jugador en la fase defensiva y con ello le da para ser titular, sin embargo, eso cambiaría con el top-3 que le podría ofrecer Florentino.

En base a ello, el Madrid trataría de vender a Mendy por un precio cercano a los 60 millones de euros para reinvertirlos en Alphonso Davies, jugador del Bayern de Múnich que gusta mucho en Chamartín y es considerado uno de los tres mejores laterales izquierdos del planeta, sino el mejor. El problema, como vemos, sería con el comprador, ya que si llega una oferta en este mercado de fichajes de 48M para arriba, el Madrid la estudiaría.

Dudas con su juego y lesiones

A sus 28 años, el lateral no pasa por su mejor momento en el club blanco, donde, como decimos, se ha perdido gran parte de la pasada temporada y cuando jugó no estuvo al nivel de la campaña 21/22. Con todo, Ancelotti, que no rehúye que le interesaría Davies, cree que Mendy es difícilmente sustituible y el jugador no saldrá si no llega una oferta importante por él. Dicho lo cual, Mendy tiene contrato hasta 2025, pero el Madrid hace tiempo que piensa en Davies, de modo que la opción, aunque remota, ya está sobre la mesa.