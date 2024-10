Florentino ya se la hizo a Pellegrini, Mou y Zidane: pack que enamora al Bernabéu y mata a Ancelotti

Joan Laporta y Enrique Cerezo no van a poder llegar a esas alturas, Jim Ratcliffe (United) querría intentarlo, pero el jugador en cuestión del que vamos a hablar ni por asomo quiere marcharse a un Old Trafford en llamas, de modo que Florentino Pérez ya conoce a sus rivales por el gran traspaso, que puede ser doble, de la temporada 2025/26, que no son otros que Bayern de Múnich, Manchester City y Arsenal, como advierte Bild.

Abierto a cambios

Saben los técnicos que han pasado por el Santiago Bernabéu bajo mandato del actual presidente blanco que Florentino Pérez siempre está abierto a cambios, es más, los suele promover cuando ve que la cosa se estanca, en parte porque no quiere que le vuelva a suceder lo de los Galácticos. De ahí el fichaje de Kylian Mbappé, que es un reto más para una plantilla campeona de casi todo en la 23/24, un sabor fortísimo para la coctelera. Manuel Pellegrini, José Mourinho o Zinedine Zidane saben bien de lo que hablamos.

Ancelotti, observado

Todo esto viene a colación de las palabras de Michael Reschke, exdirector técnico del Bayern de Múnich, quien aseguró que el gran crack de la Bundesliga y puede que del futuro en el entorno de la Champions League, como es Florian Wirtz, puede ser la llave de un cambio de paradigma en el club de Concha Espina: “aunque el Bayern es uno de los cinco mejores clubes de Europa, es evidente que Wirtz está pensando en fichar por el Real Madrid", comentó a Sky90. Pero no solo eso, Reschke fue más allá, filtrando intenciones que estaría sopesando ya Florentino ante la mala dinámica del Madrid: “creo que Ancelotti será sustituido por un español que actualmente entrena en la Bundesliga, y es muy posible que se lleve a su jugador favorito”.

Los dos encantan en el coliseo blanco

Pese a los títulos de Carletto y la estabilidad que da al vestuario, en el Bernabéu ni gusta el juego del Madrid ni amarga la posibilidad de ver a Xabi Alonso en el banquillo merengue junto a Wirtz en el campo.

Por tanto, sirva esto de advertencia a Carletto, que no lo está haciendo bien: Florentino no se casa con nadie, busca la excelencia y en Leverkusen tiene todo lo que necesita.