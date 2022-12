Fracaso de 115M de Florentino: se irá del Madrid, Ancelotti lo aprueba

La etapa de Eden Hazard en el Real Madrid cada vez está más cerca de llegar a su fin. Desde que fichase por el conjunto blanco en el verano de 2019 a cambio de 115 millones de euros (aunque en un primer momento se dijo que eran 100 millones de euros) el futbolista belga no ha conseguido hacerse con un hueco en el once titular de Carlo Ancelotti ni de Zinedine Zidane en su momento. Las lesiones han marcado el paso del ex del Chelsea por el Santiago Bernabéu y, puede que por esta causa o por un cúmulo de circunstancias como la irrupción de Vinicius y Rodrygo, a día de hoy Eden Hazard tiene más cerca su salida del Real Madrid que su renovación, es más, si adió parece inevitable.

Con 31 años, a Eden Hazard aún le queda muchos partidos que disputar, aunque no parece que sea vestido de blanco. Este año aseguró en la celebración de la 35ª liga madridista que se volvería a ver al futbolista del Chelsea, pero no ha sido así. Ni con Benzema lesionado ha conseguido hacerse un hueco en el once de Carlo Ancelotti. El italiano no confía en él, por delante del belga están Rodrygo, Asensio, Valverde e incluso Mariano, que en más de una ocasión ha salido en los minutos finales de los encuentros este año, mientras que el ‘7’ se quedaba en el banquillo sin saltar al césped.

El Mundial de Qatar era una oportunidad para reivindicarse, pero no lo ha hecho. Eden Hazard siempre ha asegurado que su actual estado de forma y rendimiento es a consecuencia de las escasas oportunidades que está teniendo en el Real Madrid por parte de Carlo Ancelotti, pero la realidad es que Roberto Martínez le ha sacado de inicio en los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Marruecos y Canadá, y debido a su escasa participación, ante Croacia, en el partido decisivo, se quedó en el banquillo, como en el conjunto blanco.

El Mundial de Qatar no le ha revalorizado y eso supone un problema para el Real Madrid que esperaba que el torneo fuese un escaparate de venta para Eden Hazard, pero no ha sido así, es más, su escueto protagonismo y su posterior retirada de la selección le quitado aún más cartel. Florentino Pérez se encuentra ahora en una encrucijada, su intención era venderlo en enero o el próximo verano y no esperar a junio de 2024, fecha en la que se le acaba el contrato, para que el belga salga, pero cada vez está más difícil, o realiza un segundo tramo de temporada muy bueno o con casi toda probabilidad, cumplirá su contrato con el conjunto blanco. Lo que sí parece decidido es que, sea este año o el siguiente, Eden Hazard dejará de ser jugador del Real Madrid.