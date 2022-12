Dura decisión de Florentino con Haaland: Guardiola feliz, el City gana

Tal y como han publicado los medios brasileños, confirma el periodista italiano Fabrizio Romano e informamos sobre el favoritismo del conjunto blanco en Don Balón, el acuerdo entre el Real Madrid y Endrick está a punto de cerrarse, es más, desde su país apuntan a que su fichaje se anunciará la próxima semana y eso supondría que uno de los objetivos estrella que más habían sonado para reforzar la delantera blanca a partir de 2024, Erling Haaland, no jugaría en el Santiago Bernabéu, ya que, una de las condiciones que ha impuesto la familia de Endrick para fichar por alguno de clubes que se han interesados por él es la de no coincidir con un goleador 'top' para no frenar su proyección y, por lo visto, Florentino Pérez ha aceptado.

Si todo va bien y no ocurre lo mismo que pasó con Kyllian Mbappé meses atrás, Endrick se convertirá en los próximos días en nuevo jugador del Real Madrid a cambio de 60 millones de euros superando así al PSG, Barça y Chelsea. Precisamente el conjunto parisino ha sido el último en retirarse de la puja pese a haber sido uno de los clubes más insistentes en su fichaje, llegando a ser el primero en presentar una oferta oficial por el atacante del Palmeiras, tal y como hemos informado en este medio.

Alegría para el Real Madrid, pero también para Pep Guardiola, que desde que Erling Haaland fichase por el Manchester City no ha parado de leer en la prensa que el delantero noruego podría durar en el Etihad Stadium tan solo dos años debido a la clausula de liberación de 150 millones de euros que empezaría a ser efectivo a partir del año 2024.

El ex del Borussia Dortmund ha estado ligado con el Real Madrid desde hace tiempo. El propio Erling Haaland ha confirmado en su documental Haaland: The Choice, que aceptó la oferta del Manchester City y no la de Florentino Pérez por lo mismo que Endrick ha pedido no coincidir con el noruego, para no ver cortada su progresión. El delantero citizen no quería coincidir con Benzema y además, quizás, con Kylian Mbappé y no contar con los minutos deseados, y, por eso, decidió irse a la Premier League, pero incluyendo la cláusula de liberación antes mencionada. Ahora, a pesar de existir una vía de escape, el presidente del conjunto blanco no podrá utilizarla debido a su compromiso con Endrick.

Endrick llegaría al Madrid en 2024

Del mismo modo que sucedería con Erling Haaland, Endrick no podría llegar al Real Madrid hasta el año 2024 a pesar de que se confirme su fichaje en los próximos días, cuando cumpla 18 años. Por aquel entonces Benzema ya tendrá 36 años y dos temporadas más jugadas a sus espaldas. El delantero del Palmeiras llegaría al conjunto blanco con idea de ser el sustituto del francés, por muchos años, y compartir tridente con sus compatriotas Vinicius y Rodrygo. Veremos si finalmente Fabrizio Romano y los medios brasileños tienen razón y Florentino Pérez anuncia su fichaje en los próximos días.