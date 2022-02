Franck Kessié mantiene en vilo a Xavi y Laporta: pone condiciones

Desde el pasado mes de diciembre, afirma en sus redes sociales Fabrizio Romano, el FC Barcelona, con Xavi Hernández y Joan Laporta a la cabeza, están en contacto con el entorno de Franck Kessié, mediocampista del AC Milan; lo que pone de manifiesto que el Barça necesita, busca y quiere un recambio para Sergio Busquets, y no esolo eso, sino que el preferido para tal función es el costamarfileño del cuadro rossonero, aunque, señala el citado informador, el jugador tiene sus dudas de cara al mercado veraniego.

“El Barcelona está en contacto con su agente desde diciembre, lo están esperando, Kessié aún no ha hecho su elección final”, reza parte del comunicado de Romano con respecto a este asunto crucial para el futuro del Barcelona. Sobre ello, cabe decir que las dudas que posee el mediocampista africano están relacionadas con otros clubs que también han llamado a su puerta y, además, también está pendiente de la situación convulsa del Barça.

Evidentemente los ecos de la mala situación financiera y deportiva del club blaugrana han calado en muchos de los jugadores importantes de Europa que están o han estado relacionados con el Barcelona, y en el caso de Kessié en particular pesa el hecho de que el africano no quiere comprometerse con un club que quizá no esté la temporada que viene disputando la Liga de Campeones (Betis, Real Sociedad, Villarreal y Atlético luchan también por las dos últimas plazas).

Así las cosas, Kessié condiciona gran parte de la planificación del Barça 22/23 pero el club y ustedes, si son aficionados culés, no deberían esperar una respuesta rápida por parte del jugador del Milan, ya que esté necesita certezas, esas que el Barça deportivamente aún no puede darle, antes de lanzarse a dar su Ok a cualquier equipo interesado en su figura. Recordemos que el líder de la medular milanista culmina contrato en junio con el actual líder del Calcio y que, según las informaciones más cercanas al jugador, no quiere renovar con la escuadra siete veces campeona de Europa de modo que resulta un apetecible objetivo para muchas entidades poderosas de la Vieja Europa.