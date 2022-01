Frenkie de Jong es la llave para que Xavi pesque gratis en el Bayern

Hay una maniobra silenciosa que cobra forma en el FC Barcelona con el devenir de la temporada y es la que puede atraer un jugador de clase mundial, internacional con Francia, a coste 0 a la entidad culé a cambio, eso sí, de una venta poco esperada pero no tan traumática en el barcelonismo como cabría suponer, sobre todo fruto de su bajo rendimiento. Y es que Frenkie de Jong y su salida, con el Bayern de Múnich entre los posibles compradores, es la llave del cambio.

Según anuncian en bavarianfootballworks, el internacional por los Países Bajos está en la agenda de algunos de los más grandes clubs de la Champions League y, por ende, del continente; luego, el centrocampista es sin duda, con Ousmane Dembélé ya asegurando que se irá gratis, la gran baza del Barcelona en el próximo mercado de fichajes estival; esa por la que podrán ganar en Can Barça mucho dinero para reinvertir en algunos de los fichajes deseados.

El de la selección orange es, de lejos y salvando a Pedri, el jugador con mejor tasación de la plantilla blaugrana y el citado medio le adjudica el interés, fruto de esta necesidad del Barça de vender, de equipos como el Manchester City, el Bayern de Múnich, el Chelsea, la Juventus de Turín o el Paris Saint-Germain, por lo que desde luego que si Xavi accede a quitárselo de encima, el Barça tendrá una enorme lista de compradores, lo que suma ceros a su traspaso y ganancias potenciales ingentes para las arcas azulgranas.

Y encima el mismo entrenador del Barça ha encontrado, precisamente en el club alemán, un recambio a coste 0 a De Jong, que no es otro que Corentin Tolisso. El jugador del Bayern de 27 acaba contrato con el club germano en junio y su salida a coste cero bien podría suplir, jugador por jugador, el hueco que deje De Jong en la medular, con el aliciente de que no se habría gastado ‘nada’ (habría que sumar primas de fichaje) del dinero que el Barça ingrese por el ex del Ajax de Ámsterdam, cuyo precio de venta oscilará entre los 60 y 80 millones de euros. Con ese dinero en caja y sin perder recursos (dando por hecho que el francés del Bayern aterrice en la Ciudad Condal) Laporta podría ir con garantías al mercado sin haber perdido potencial.