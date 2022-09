Frustrado en el Madrid: ni con Benzema lesionado juega con ‘Carletto’

Definitivamente, la situación de Hazard en el Real Madrid empieza a coger tintes oscuros para sus intereses. La cuarta temporada del belga se preveía como la que por fin podría encumbrarle como jugador blanco, pero todo ese afán de recuperar al jugador poniéndole a tono en pretemporada y brindándole confianza por parte de Ancelotti parecen no haber tenido el efecto deseado. Tanto es así, que el ex del Chelsea no pudo evitar sentir algo de frustración por todo lo que está pasándole desde que se fue de Stanford Bridge, y así se lo confirmó a los medios belgas tras el partido que enfrentó a su selección frente a la de Gales en la Nations League.

“Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más. Sé lo que puedo hacer, quiero arañar el máximo de minutos para llegar bien al Mundial”, confesó Hazard, que empezó teniendo minutos a raíz de la lesión de Benzema, pero que ha vuelto a quedarse fuera del equipo de forma incomprensible para el extremo belga. Ni siquiera su nueva posición de falso nueve le ha permitido tener continuidad, tras ser olvidado por su técnico al decantarse por otros compañeros como Rodrygo Goes.

Lo cierto es que Ancelotti dio muestras de cara al presente curso de que Hazard sería importante para él, pues sin ir más lejos le nombró el delantero suplente de Benzema para cuando el francés necesitara minutos de descanso. Algo que tampoco llenaba del todo las necesidades del belga, pero que le ayudaba en gran medida a irse sintiendo importante en la plantilla merengue.

Pocos minutos de cara al Mundial de Qatar

Como él mismo afirmaba, una de las grandes preocupaciones, si no la que más de Hazard en este momento, es llegar con la mejor forma posible al Mundial de Qatar. Todo para ayudar a una selección belga donde sí que cuenta con el máximo apoyo de su entrenador Roberto Martínez. La oportunidad de demostrar al mundo que todavía tiene mucho que ofrecer como futbolista de primer nivel.