Fue intocable con Xavi, pero por Eric García y Frenkie De Jong, Laporta aprueba una venta millonaria

Uno de los nombres más importantes del pasado mercado de verano, fue el de Andreas Christensen. El central danés fue, en las últimas horas de mercado, la clave de la inscripción de Dani Olmo en LaLiga. Y es que, gracias a su lesión, los culés pudieron dejar de contar su sueldo en sus cuentas de márgenes salariales. Un movimiento que facilitó la inscripción del español y que dejó claro que no es considerado un jugador imprescindible para Hansi Flick.

Tan es así, que, pese a venir siendo el pivote titular en el Barça de Xavi, la realidad económica del club podría acabar llevando a Joan Laporta a buscarle una salida hacia la Premier League, donde, según cuenta 90Min, clubes como Newcastle, Manchester United y Tottenham están interesados en su fichaje en el mes de enero. Una operación en la cual, Joan Laporta esperaría sacar cerca de 30 millones por su venta, Una gran entrada de dinero, especialmente si tenemos en cuenta que el futbolista llegó en calidad de agente libre.

Flick, sin problemas con su salida

La realidad es que, con Araujo cada vez más cerca de reaparecer y con Eric García siendo el elegido para oscilar entre la posición de central y pivote, Hansi Flick no considera a Andreas Christensen como un jugador absolutamente trascendental. Y es que, como ya se ha visto en este comienzo de curso, la presencia del danés no es un aspecto que resulte diferencial a la hora de ganar, o no partidos.

Además, si la idea de Flick fuera la de ubicar a Christensen como mediocentro defensivo, la recuperación de Frenkie De Jong, sumada a la explosión de Marc Casadó, llevan a pensar que tampoco será un jugador necesario para la medular. Y es que, pudiendo sacar cerca de 30 millones de euros, no hay motivos para no aceptar la venta.

Así pues, al Barcelona solamente le faltaría convencer del todo a Andreas Christensen para que acabe aceptando su salida del Barça en el mes de enero, cuando desde la Premier League comiencen a llegar interesantes ofertas, tanto en lo deportivo como en lo económico, para fichar al central danés.