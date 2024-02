Fulminado por Rodrygo y Brahim, con Mbappé lo tendrá imposible y 3 clubs españoles llaman al crack

La primera temporada de Arda Güler en el Real Madrid no está resultando tan satisfactoria como muchos presagiaron cuando el verano pasado Florentino Pérez logró cerrar su fichaje tras un intenso y multitudinario culebrón en el que también estaban inmerso el FC Barcelona, entre otros clubs de renombre en Europa.

No obstante, si a las múltiples lesiones sufridas por el joven futbolista de 18 años durante el primer tramo del curso le sumamos la dura competencia que tiene por delante para asaltar la titularidad, Rodrygo Goes y Brahim Díaz, la ínfima cantidad de minutos disfrutada por Arda con la elástica blanca está perfectamente justificada.

El joven atacante turco ni siquiera está siendo un revulsivo habitual para Carlo Ancelotti y el próximo verano se producirá, casi con total seguridad, el bombazo del año con el fichaje de Kylian Mbappé, quien tras anunciar su salida del PSG a final de campaña parece estar muy cerca de confirmar su unión a la casa blanca.

Si ya Güler está teniendo escasas opciones de ser protagonista desde que dejó atrás sus problemas físicos, con Mbappé en la plantilla blanca, previendo que del Real Madrid no saldrán ni Brahim ni Rodrygo Goes, su competencia directa, vivirá un año aún más complicado en plano personal ya que sería, sino la última, una opción muy secundaria para componer el tridente de ataque. Además, no olvidemos que Vinicius Jr es una pieza capital para Ancelotti y que al Santiago Bernabéu también llegará Endrick el próximo verano.

Todo ello invita a pensar que el Real Madrid optará por dar salida de Arda Güler en calidad de cedido para que sí pueda disfrutar de la continuidad necesaria para terminar de forjarse como un futbolista de primer nivel y, sabiendo también el jugador que es la opción más inteligente, varios equipos se han sentido atraídos por la posibilidad de negociar un acuerdo con Florentino Pérez, un acuerdo que tiene el total beneplácito de Carlo Ancelotti.

Lo curioso de esta lista de pretendientes es que, por el momento, es la propia liga española donde Güler cuenta con más opciones de futuro, aunque presumiblemente a estos equipos se unirán otros pretendientes en los meses que restan de campaña: la UD Las Palmas, el RCD Mallorca y la Real Sociedad ya han dado un paso adelante.