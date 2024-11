García Pimienta obliga al Sevilla a meter a Suso en la operación que cerrará en Barcelona al goleador estrella

El Sevilla amanece con un viraje drástico de su entrenador, García Pimienta, con respecto a su plantilla y su delantera, un cambio de rumbo en el que el técnico se la juega quitando de en medio a un futbolista que no le está aportando demasiado para hacer hueco en enero al goleador de Barcelona, un punta de un rival directo.

O lo que es lo mismo, el preparador catalán del cuadro hispalense esta harto de las lesiones y quiere hacer hueco en su plantilla para dar entrada a Javi Puado, referente en ataque de un adversario del Sevilla en la zona baja, el Espanyol.

Para García Pimienta la cosa está clara, uno entra, el otro sale

A momentos desesperados, decisiones de tal índole, y eso es justo lo que pretende el entrenador con su decisión, que pasa por buscarle equipo a Suso, maltratado por las lesiones, para fichar a un Puado que desde hace tiempo está en las primeras posiciones de su círculo de deseos en el mercado.

No se descarta, de hecho, que el mismo Suso entre en la operación para abaratar costes, pero indudablemente tendrá que haber otros movimientos, como el más que previsible y millonario de Loïc Badé, que está en la agenda en el mercado invernal de equipos capaces de pagar grandes sumas como el Liverpool o el mismo Real Madrid. En este sentido, debe abre avances en esa dirección para que lo de Puado cuaje.

Asimismo, estos puede ser algunos de los nombres que muevan el mercado del club hispalense, pero no los únicos, donde, como decimos, no se descartan otros movimientos. Y es que García Pimienta, al que ya le salpican nombre como Xavi Hernández como posibles recambios, ya no pierde nada jugándosela.

Tiene todo lo que el Sevilla necesita

Cinco puntos distancian al Sevilla (15) del Espanyol (10) en la tabla, pero este movimiento supondría un impacto masivo en uno y otro lado, también en LaLiga EA Sports, uno que depende del jugador, y por ahí los pericos tienen mucho que perder ya que, al parecer, Puado aceptaría la oferta.

En cualquier caso, hablamos de un futbolista, el barcelonés, que acaba contrato en junio, y que, por lo tanto, puede irse gratis desde esa fecha (incluso negociar con quien desee desde el mes de enero) y por ahí el Sevilla, sin margen salarial, pretende vender bien para poder fichar, donde para García Pimienta, Puado es la llave para cambiar la malísima racha goleadora de Nervión.