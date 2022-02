Gareth Bale hace la cruz definitiva a Ancelotti: sin opción con el PSG

La titularidad de Gareth Bale la semana pasada en un partido clave frente al Villarreal abría la puerta al galés de volver a ser importante en el tramo definitivo de la temporada en el Real Madrid, aunque el atacante dispuso solamente de cuatro minutos en el Parque de los Príncipes ante el PSG, y se quedó sin minutos frente al Alavés en el Santiago Bernabéu este fin de semana. Casi dos años más tarde, la afición merengue podría haber vuelto a disfrutar del galés sobre el terreno de juego, que lleva sin jugar en dicho estadio desde febrero de 2020 en Champions frente al Manchester City. Desde entonces, Gareth Bale ha disputado solamente siete encuentros con el Madrid, siendo cinco pertenecientes a este curso y todos lejos del feudo blanco.

Frente al Alavés los cambios nuevamente llegaron bastante tarde, como viene acostumbrando Carlo Ancelotti durante toda la temporada. Pese a que el italiano realizó las cinco modificaciones permitidas, Gareth Bale ni siquiera calentó; por lo que todo apunta a que la relación entre ambos se ha roto definitivamente. El contrato del atacante galés con el Real Madrid expira el próximo mes de junio, momento en el que abandonará la Casa Blanca tras nueve temporadas en la capital española. Por ello, el propio Bale tenía ganas de firmar una buena campaña y marcharse con sensaciones positivas de Chamartín; aunque al no contar con la confianza de Carletto esa posibilidad parece imposible.

Tal y como hemos venido contado durante las últimas semanas en Don Balón, el futuro del atacante galés apunta a la Premier League de cara a la temporada que viene, con el Tottenham y el Newcastle United como principales interesados. Todo hace indicar a que su regreso a Inglaterra es la única opción para Bale de continuar codeándose entre los grandes de Europa; dado que las otras opciones con las que cuenta respecto a su futuro serían mucho más exóticas, desde la MLS a China.

Por lo tanto, tras quedarse sin minutos frente al Alavés, Gareth Bale apunta a desaparecer de nuevo por completo de los planes de Carlo Ancelotti para esta segunda mitad de la temporada. Las sensaciones del galés frente al Villarreal fueron bastante buenas, aunque con Karim Benzema recuperado y Marco Asensio en uno de sus mejores momentos de forma, no termina de convencer al técnico italiano; cuyas rotaciones continúan siendo escasas y no se descarta que Bale no vuelva a vestirse de corto en todo lo que queda de temporada.