Carlo Ancelotti pone precio a un descarte sorpresa: firma por 30 kilos

El futuro de Álvaro Odriozola vuelve a escena en el Real Madrid con vistas a la temporada que viene, teniendo en cuenta el sensacional rendimiento del defensor vasco durante su cesión este curso en la Fiorentina. A esto se le suma que en Chamartín se han acrecentado sus problemas en el lateral diestro, con Dani Carvajal sin continuidad por culpa de las lesiones y Lucas Vázquez viéndose obligado a readaptarse a una posición que no es la suya. Por lo tanto, Carlo Ancelotti pediría la llegada de otro lateral diestro para la temporada que viene, aunque el propio Odriozola parece no ser el elegido para dicha vacante, con su salida en propiedad rumbo a Florencia gestándose en las sombras durante las últimas semanas.

En Chamartín son conscientes de que pueden sacar una buena cantidad con la salida del ex de la Real Sociedad este verano, quedando confirmado que no entra en los planes de futuro de Carlo Ancelotti. El técnico italiano dejó entrever que había acordado con Odriozola su regreso para el curso que viene donde contaría con una oportunidad, algo que apunta a que no terminará sucediendo tras el visto bueno del técnico al traspaso de forma definitiva del lateral rumbo a la Serie A. Los planes de remodelación del cuadro blanco seguirían pasando por firmar un nuevo activo para ese puesto, acudiendo entonces al mercado con varios nombres en su agenda.

En cuanto al traspaso definitivo de Álvaro Odriozola, desde el Santiago Bernabéu son muy claros con la Fiorentina para cerrar un acuerdo que apunta a estar muy encaminado ante el interés de ambas partes. El Real Madrid ha fijado su precio en 30 millones de euros, con el conjunto italiano decidido a hacerse en propiedad con el defensor tras el gran rendimiento que está mostrando este curso durante su cesión, brillando ahora en Italia tras salir la temporada pasada también cedido rumbo al Bayern Múnich donde tampoco terminó de encajar.

Por tanto, el descarte sorpresa de Álvaro Odriozola apunta a aportarle al Real Madrid otros 30 millones de euros para fichar en verano, con un plan galáctico orquestado por Florentino Pérez que comienza a cobrar forma con varios nombres clave como Mbappé o Haaland a los que debería sumarse otro lateral derecho. El defensor vasco por su parte habría dado también su visto bueno a continuar en Florencia tras la cesión, abandonando definitivamente el Real Madrid para tratar de conseguir su mayor sueño a corto plazo como él mismo ha desvelado recientemente; jugar la próxima Copa del Mundo de Catar en 2022 con la selección española.