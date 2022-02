Gareth Bale inicia una vía inesperada: Madrid y Newcastle pendientes

Tras la derrota, mala imagen y colapso del Real Madrid de Carlo Ancelotti en París, especialmente con una calamitosa banda derecha -con Marco Asensio y Dani Carvajal como señalados pero con Rodrygo Goes como tercera decepción de la campaña, los cuales, todos ellos, ya vienen advirtiendo de su debilidad- la entrada en el once de Gareth Bale no solo se ha convertido en una posibilidad, sino que se antoja como una necesidad táctica. De modo que llegado el mes de marzo, Bale gana enteros para volver a ser importante dentro y fuera del Madrid.

Es más, tal y como aseguran desde Inglaterra, el Newcastle y Mohamed Bin Salmán se han fijado en el Expreso de Cardiff como una de sus opciones preferenciales de cara a verano. Es verdad que el galés, de una calidad enorme, es ya un jugador veterano, pero aún tiene recursos suficientes para ser importante, como demostró la temporada pasada en su cesión desde el Real Madrid rumbo al Tottenham.

Pero sobre todo llama la atención esta campaña que una vez se ha eliminado en el club blanco la figura de Zinedine Zidane, Bale parece otro. ¿Eso puede llevar al Madrid a plantearse ampliar una temporada más su contrato? Parece poco probable y toda vez que el futbolista británico acaba contrato, el Newcastle, que necesita certezas y nombres para ilusionar, está en primera línea para lanzarle una propuesta atractiva en la liga británica.

Tengan en cuenta que uno de los grandes obstáculos que tuvo el galés en Madrid fue su salario, el más alto aún hoy en el club merengue y al que, lógicamente, Bale no quiso renunciar, pero en el caso de los magpies ya sería diferente porque en junio el Madrid y Bale terminarán su idilio y si el ex spur desea seguir ligado al fútbol de élite tendrá que negociar un nuevo contrato desde cero, lo que restará muchos ceros a sus emolumentos actuales y, por ende, hará más viable y apetecible su fichaje.