Dani Carvajal, sacrificio inesperado del mercado en el Real Madrid

Dani Carvajal siempre ha sido, desde su regreso de la Bundesliga, un jugador fijo en el once del Real Madrid con todos y cada uno de los entrenadores que ha tenido en el club blanco, sin embargo desde la temporada pasada inició un rosario de lesiones que han culminado con notables ausencias y más que discutibles puestas en escena y, de nuevo París, como no, vuelve a tener consecuencias para él, ya que el lateral puede ser el sacrificado del Real Madrid en el mercado.

No estamos refiriéndonos, máxime teniendo en cuenta que su contrato se ha visto recientemente fortalecido, a que Carvajal vaya a ser un jugador transferible en la próxima ventana de fichajes, ni mucho menos, sino que su condición de indiscutible ya no existe. ¿Y qué significa eso? Básicamente que el Madrid, si bien no forzará su salida, sí puede acceder a la misma si un club lo quiere con insistencia; pero además que la entidad merengue sopesa seriamente ir al mercado a por un carrilero de primer nivel mundial.

Con Álvaro Odriozola sin prácticamente opciones y Lucas reconvertido, multiusos de toda la banda pero sin ser un lateral al uso, las continuas lesiones de Carvajal y su bajo estado de forma ponen en alerta al club, que podría forzar la salida del leganense (poco probable) en el peor escenario, del propio jugador gallego o de Nacho para hacer frente al fichaje de un lateral derecho del máximo nivel. Aunque cabe decir algo con respecto a este asunto: por ahora la alarma es naranja, no roja, y este movimiento no está asegurado.

Y en cierta forma a Carvajal se le perdonó ser, de lejos, el peor jugador del once del Real Madrid en el Parque de los Príncipes por regresar de lesión. Con todo eso no oculta que no funcionó ni en las labores defensivas, lento, descoordinado y culpable del penalti sobre Kylian Mbappé (igual al competido frente al Manchester City, ante Sterling, o frente a la Juventus de Turín, ante Tévez) que marró Leo Messi; ni en las ofensivas, donde fue incapaz de asociarse en la salida de balón, perdió infinidad de pelotas en zonas comprometidas y nunca pudo sumarse con peligro y profundidad en las transiciones, que no existieron por su banda ante otro desastre, Marco Asensio. La ruina de Carvajal en París incluso tuvo respuesta con Lucas, que hoy por hoy está en mejores condiciones para ser titular. En definitiva, como ven, las dudas en el Madrid con Carvajal ya son hondas.