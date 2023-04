Gavi y Balde humillan a Florentino y el Real Madrid se rinde ante la Masía: 2-0 para el Barça

El Observatorio CIES ha publicado una lista con los jugadores jóvenes menores de 20 años más prometedores del mundo, un listado donde se han calificado a las mayores promesas del panorama futbolístico internacional, la publicación ha tenido en cuenta múltiples variables y ha dictaminado que el mejor del mundo es el centrocampista culé, Gavi, designándolo así, como la mayor joya en el mundo del fútbol, por encima de Endrick y Bellingham.

La lista seguro que no ha sentado nada bien al Real Madrid, que ha visto como no cuenta con ningún jugador entre los 20 primeros puestos, un golpe durísimo para La Fábrica, que ve como de nuevo no es ni de lejos una referencia. Por su parte, La Masía vuelve a ser una referencia en lo que respecta a la formación de futuras estrellas del mundo del fútbol. Tan es así, que no solamente está Gavi, sino que Alejandro Balde ocupa una fenomenal sexta posición, superando también al flamante fichaje del Real Madrid, Endrick, quien está en la octava plaza.

Por otro lado, es importante destacar que tanto Barça como Real Madrid tienen muy buen ojo para fichar. Los blancos están muy interesados en la incorporación de Jude Bellingham, segundo clasificado y ya tienen al octavo jugador de esta lista, en Endrick, todo ello es motivo de elogio al equipo de scouting blanco. Por su parte, el Barça tiene muy cerca la incorporación del quinto jugador más prometedor del planeta, Vitor Roque es el segundo brasileño en la lista y un delantero que apunta a ser generacional para Brasil.

Así pues, en Can Barça pueden estar más que tranquilos con el futuro del club, que está en muy buenas manos, con estrellas jóvenes listas para ser la nueva cara de los blaugranas a las que hay que sumarle estrellas ya consagradas como De Jong, Dembélé o Pedri. En cambio, en el Real Madrid parece que el relevo generacional no será a través de la cantera, sino con la cartera. Los blancos parecen mucho más dispuestos a fichar que a formar jóvenes futbolistas.