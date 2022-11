Giro radical en la decisión de Araújo: el Barça ya no es su prioridad

El primer episodio del culebrón Ronald Araújo con el FC Barcelona terminó con buenas noticias para los culés cuando el zaguero uruguayo decidió someterse a una operación para recuperarse de la mejor manera de su lesión. Una decisión que, por otro lado, comportaba prácticamente decir adiós al Mundial de Qatar 2022, ya que alargaba sus plazos de recuperación.

Sin embargo, con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, Araújo ha cambiado de opinión y ahora estaría dispuesto a forzar su regreso con Uruguay, según ha informado Catalunya Ràdio. En este sentido, cabe recordar que el propio seleccionador del combinado celeste, Diego Alonso, incluyó al futbolista del Barça en su lista de convocados para el torneo.

A pesar de que la lesión de Araújo todavía está a medio camino, en términos de recuperación, y de la insistencia tanto de Xavi como del cuerpo médico del Barça para que el uruguayo no fuerce de más, lo cierto es que, de acuerdo con la información del medio citado, el jugador -en contraposición con el deseo de los culés- habría comunicado al FC Barcelona que si su selección avanza en la competición y sus sensaciones físicas son buenas, forzará para ayudar a Uruguay.

Una decisión que, como comentamos, no se alinea en absoluto con el parecer del FC Barcelona y que no ha sentado para nada bien en el club catalán. De hecho, sin ir más lejos, la voluntad tanto de Xavi como del equipo médico culé era que Araújo se quedara en Barcelona y no viajara a Qatar para poder continuar con su rehabilitación, ya que en su proceso de recuperación el uruguayo todavía está en la segunda fase y entienden desde el club que no debería de volver a los terrenos de juego hasta finales de diciembre o principios de enero.

Por supuesto, ante esta situación, es inevitable caer en la tentación de comparar el caso de Araújo con el de Samuel Umtiti en 2018 cuando prácticamente sentenció su carrera por ayudar a Francia en el Mundial de Rusia y no respetar los plazos y sus condiciones físicas. Sin embargo, lo cierto es que, en realidad, ambos casos son distintos, ya que el uruguayo sí decidió operarse para dejar atrás sus molestias. Ahora bien, con el Mundial a la vuelta de la esquina, y sabiendo que es una pieza muy importante para su selección, el futbolista del Barça tiene claro que, si puede, forzará, una decisión que se alinea en contra de la voluntad del club catalán.