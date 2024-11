Girona lamenta la decisión del City, Pep Guardiola ya tiene planes para una joya argentina

El Manchester City desembolsó más de 24 millones de euros para fichar a Claudio Echeverri, la joven promesa de River Plate, Argentina. El talentoso jugador de 18 años dejará el Millonario a partir de la próxima temporada para unirse a las filas de los citizens.

En un principio, se pensaba que sería cedido a otro equipo del City Group, como el Girona de España, pero finalmente, Guardiola y la directiva decidieron que el Diablito forme parte del proyecto del equipo de la Premier League. De hecho, el periodista Fabrizio Romano reveló que el actual campeón del fútbol inglés rechazó varias ofertas por la joya argentina.

🚨🔵 Manchester City keep rejecting approaches for Claudio Echeverri’s loan move, not only from River Plate.



Echeverri is considered part of Man City long term project already from 2025. pic.twitter.com/DDsnH0kC04