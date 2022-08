Golpe moral a Casemiro: discriminado en Manchester, Tchouameni aprueba

Apenas un día después de hacerse oficial el fichaje de Casemiro por el Manchester United, ya han salido las primeras voces críticas acerca del ostentoso fichaje cerrado por los de Ten Hag. El mítico guardameta de los Diablos Rojos, Peter Schmeichel no ha dudado, en una entrevista a la BBC, en mostrar su sorpresa ante la llegada del ex madridista y se ha despachado a gusto sobre lo que él considera que hubiera sido mejor para el equipo para el que defendió la portería durante tantos años. Casemiro, por su parte, empieza a notar en sus carnes la ferocidad de la prensa inglesa, que no se morderá la lengua más aun teniendo en cuenta las grandes necesidades de las que se sufre en Old Trafford.

Así se refería el ex portero danés al fichaje que le ha costado al Manchester United nada menos que 70 millones de euros: "Estoy sorprendido de que hayamos fichado a este jugador. No sé si lo hemos fichado todavía, pero que ahora se mencione a este jugador con esa cantidad de dinero y también con esos salarios a esa edad cuando no sabemos si puede hacer el trabajo...Tal vez sería mejor fichar a alguien que sabemos que puede jugar en la Premier League aunque no sea ahora, tal vez el próximo año o la próxima ventana de transferencia, iremos y ficharemos a jugadores como Casemiro, que también son jugadores emocionantes de ver", señaló aludiendo a la falta de experiencia del brasileño en una liga tan competida como la Premier.

Ante eso, el experimentado futbolista procedente del Real Madrid deberá demostrar el porqué de su fichaje, pese a haber demostrado en el club blanco gran variedad de cualidades durante sus diez años en el club.

Así mismo, el gran partido realizado por Tchouameni ante el Celta pone más madera aún al asunto, pues se pudo ver a un Real Madrid muy enérgico físicamente y con una llamativa velocidad en el juego. Aspectos que no sabemos si Casemiro logrará imponer en su llegada a Manchester, pero lo que sí está claro es que trabajará para acallar esas voces como la de Schmeichel que nada ayudan a la integración del jugador.