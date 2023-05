Gran apuesta de Ancelotti junto a Benzema: un top mundial, el rival de Vinicius en la izquierda

El encuentro liguero entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano apenas tenía alicientes sobre la mesa ya que ambos equipos no tienen grandes aspiraciones abiertas en las jornadas que restan por disputarse.

Eso sí, el partido estuvo marcado por el acto de apoyo que realizaron tanto los jugadores locales como visitantes con Vinicius JR como protagonista, quien a causa de un percance muscular no pudo estar a disposición de Carlo Ancelotti para disputar el encuentro.

No obstante, esto no eximió al italiano de contar con un crack de primer nivel en el extremo izquierdo del Real Madrid, Rodrygo Goes, quien fue la apuesta del técnico para acompañar a Karim Benzema como gran referencia ofensiva del equipo blanco.

Y ojo, porque a pesar de que es Vinicius el crack que ha ocupado el carril izquierdo de forma sistemática siempre que ha estado en condiciones óptimas para participar, las prestaciones de Rodrygo en ese mismo sector siempre han sido satisfactorias.

A principios de año, en el encuentro copero ante el Cacereño, el canterano del Santos tuvo la oportunidad de ser titular en el extremo izquierdo y su actuación fue realmente admirable, anotando incluso un gol de muy bella factura para dar la victoria a su equipo y permitir que el Real Madrid superara la eliminatoria ante el conjunto extremeño.

Es cierto que Vinicius cuenta día de hoy con muchos galones en el proyecto, pero Florentino Pérez no tiene en mente realizar fichajes de primer nivel para reforzar la parcela ofensiva (Jude Bellingham, un centrocampista, será la gran inversión del verano) y esto dará lugar a que Rodrygo pueda convertirse en una alternativa para su compatriota y amigo.

A colación de esto, cabe señalar que el dorsal ‘21’ también ha ofrecido un nivel muy convincente en el sector derecho e incluso empleándose como segundo punta por detrás de Benzema, pero ante el Rayo Vallecano fue el mejor jugador del partido y, sin resultar esto una novedad, esta vez el atacante de 21 años lo consiguió emulando a Vinicius.