De ser el ‘9’ sustituto de Benzema en Chamartín a heredar el 7 de Cristiano en Mánchester

El Manchester United lleva desde el postrero periodo invernal estudiando las diferentes opciones que ofrece el mercado para poder subsanar la salida de Cristiano Ronaldo a finales de 2022. El futbolista luso decidió desvincularse de los red devils tras una esperpéntica primera parte de campaña y el técnico neerlandés, ante las complicaciones para hacerse con un delantero top mundial en enero, decidió apostar por Wout Weghorst como referencia del equipo.

No obstante, las prestaciones del espigado ariete no han sido del todo convincentes y de ahí que las últimas semanas hayan estado inundadas en Old Trafford de nombres como Sadio Mané, Lautaro Martínez y, más recientemente Dusan Vlahovic.

Sí, porque el delantero serbio de la Juventus es el jugador que ahora acumula más papeletas para heredar el ‘7’ que dejó libre Cristiano tras anunciar su salida del club.

Vlahovic es uno de los delanteros mejor valorados en la actualidad, pero su temporada en Turín está siendo muy complicada tanto por los resultados cosechados como por sus lesiones y la Juventus está abierta a traspasar al futbolista siempre y cuando a oferta lo merezca.

Precisamente este condicionante provocó que en enero el Real Madrid comenzara a vigilar los pasos del balcánico como sustituto potencial de Karim Benzema, pero pronto se diluyó dicho interés cuando Florentino Pérez ratificó su plena confianza en el ariete galo, quien está cada vez más cerca de renovar su contrato con la casa blanca hasta 2024.

Volviendo a Vlahovic, a pesar de que los números del jugador en la presente campaña no están siendo deslumbrantes (14 goles y 4 asistencias en 412 encuentros disputados entre todas las competiciones disputadas por la vecchia signora) se habla de que una oferta que oscile los 75 millones por el delantero bosnio de 23 años sería del todo convincente para que Manchester United y Juventus sellen un traspaso que se convertiría en una de las bombas del mercado veraniego.