Griezmann, adiós al Mundial: problema imposible de Laporta y Simeone

Parece mentira, pero Antoine Griezmann supone a día de hoy un verdadero problema para el Atlético de Madrid… y también para el Fútbol Club Barcelona. La situación del jugador francés, que sigue siendo propiedad de los catalanes pese a que lleve ya dos temporadas consecutivas en el club colchonero, es de lo más incómoda por las condiciones que se firmaron en su día para su cesión y que están a punto de obligar a pagar al equipo del Cholo Simeone cerca de 40 millones de euros por una cláusula obligatoria.

El problema es de los grandes. En la operación firmada en su día por el Barça y el Atlético de Madrid, Griezmann se marchaba durante dos años cedidos a las órdenes de Simeone para poder relanzar su carrera y abandonar la depresión en la que se había sumido en el Camp Nou. Era una cesión necesaria para todas las partes pero los términos económicos son los que ahora traen de cabeza a todos y es el jugador el que puede salir peor parado. Y es que si el delantero juega al menos el 50% de los minutos que esté disponible durante este curso el Atlético de Madrid estará obligado a abonar 40 millones de euros al Barcelona por la opción de compra obligatoria.

Sin embargo, este es un escenario que ni mucho menos contempla el Atleti. Los madrileños ya han dejado claro que ahora mismo no pueden permitirse desembolsar una cantidad así por la delicada situación económica en la que se encuentran, por lo que se abren varias vías en el horizonte para evitarlo y una de ellas es que Griezmann pase a ser un jugador totalmente secundario y no pase de esos 50% de los minutos que puede estar sobre el terreno de juego. Eso tiraría por los suelos, entre otras cosas, sus intenciones de estar en el Mundial de Qatar y es algo que no aceptaría de ninguna de las maneras.

Otras opciones son las de que Barça y Atlético acuerden una reducción de esos 40 millones de euros como sucedió con Coutinho y el Aston Villa, que el francés salga traspasado o que incluso renueve por el Barça y lo vuelva a ceder al Atlético en otras condiciones diferentes. Así las cosas, la situación de Griezmann ahora mismo es un verdadero entuerto y el principal perjudicado puede ser el propio futbolista.