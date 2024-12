Guardiola elude a Nico Williams y Martín Zubimendi, su pelotazo es otro campeón de la Eurocopa

Pep Guardiola es un hombre realista, pero también ambicioso, por eso sabe que esta temporada hay algunas metas y ciertos errores que ya no podrá ni alcanzar ni revertir, respectivamente, sin embargo sí está a tiempo de cambiar ciertas cosas de cara a la temporada que viene, y un viejo anhelo de LaLiga está en su punto de mira como solución.

Pensarán que este es Martín Zubimendi o incluso Nico Williams, los dos jugadores de la Selección Española de Futbol que prometen revolver el mercado hispano en la próxima ventana de fichajes estival, pero no, el de Sampedor pretende otro pelotazo.

Jugador que le ha gustado desde siempre, vuelve a estar a su mejor nivel y es perfecto para el frente de ataque del City

No les sonará raro, no al menos si hacen memoria, que Mikel Oyarzabal gusta e interesa al Manchester City. Y no les sonará extraño porque es Guardiola, recientemente renovado con los skyblue, quien promueve remover el pasado anhelo citizen con el jugador de Eibar hasta llevarlo a una necesidad de presente.

En verdad, la estrella de la Real Sociedad es un jugador total en el ataque txurri-urdin, el tipo de futbolista capacitado para moverse entre líneas, generar segundas jugadas, aparecer en en el área rival desde cualquier perfil y sumar goles y minutos; es decir, un futbolista muy del perfil de Guardiola.

Salidas en el City e ingresos

Ya sabe media Europa tanto que el City tendrá mucho dinero en caja de cara a la ventana estival, como que pretende dar un lavado de cara a su plantilla y que Guardiola seguirá al frente, de modo que, uniendo cabos y sumando estos a lo dicho hasta el momento, uno puede temer que la estrella de la Real Sociedad y de España sea uno de los fichajes que pida a sus directivos el técnico catalán; al menos es lo que se apunta desde ciertas fuentes de la Premier League.

El precio, además, es elevado, ya que la cláusula de rescisión del futbolista blanquiazul es de 75 millones de euros, pero nada que el City no se pueda permitir, más si tenemos en cuenta que habrá salidas sonadas del Etihad. En Donostia ya se preparan para el ataque que trae un rumor certero desde el norte de Inglaterra.