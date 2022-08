Guardiola le dice que "no" al Barça: Xavi se quedará con De Jong

El FC. Barcelona ha sido uno de los grandes animadores de este mercado de fichajes. Las llegadas de Lewandowski, Raphinha o Koundé han supuesto un gran atractivo para este verano, el cual ya está llegando a su fin. Quedan tan solo 4 días para que la ventana de traspasos llegue a su fin y el conjunto azulgrana aún tiene algunas cuentas pendientes para que dé por cerrada completamente su plantilla, pero no parece que vayan a acabar en buen puerto.

Bernardo Silva

“Bernardo Silva se quedará en el Manchester City, definitivamente, no hay negociaciones. No tenemos ninguna llamada de ningún club por Bernardo Silva”, comentaba Pep Guardiola en rueda de prensa al ser preguntado por esta cuestión. Algo que se puede definir como mucho ruido y pocas nueces, ya que, el centrocampista luso lleva tiempo sonando para reforzar la medular del conjunto de Xavi Hernández e incluso se llegó a asegurar, por periodistas como Fabrizio Romano, que había un acuerdo verbal entre el jugador y el club, pero a día de hoy, lo cierto es que el conjunto azulgrana no ha realizado ninguna oferta por él, y por lo visto, ni se espera.

De Jong

Quizás gran parte de la culpa de que Bernardo Silva no sea jugador del FC. Barcelona a día de hoy la tenga Frenkie De Jong. El neerlandés era uno de los principales candidatos a abandonar el Camp Nou en verano, pero los días han pasado, y pese a todos los intentos de equipos como el Chelsea o Manchester United de convencer al ex del Ajax, el ‘21’ del Barça sigue jugador blaugrana, y con el mercado de fichajes tan cerca de llegar a su fin, no parece que vaya a salir salvo sorpresa de última hora. Además, tanto Chelsea como Manchester United están cansados de esperar.

Aubameyang

Otra de las operaciones que podían acabar en buen puerto era la del delantero gabonés. Aubameyang parecía que lo tenía hecho con el Chelsea esta última semana, pero tal y como publica ‘The Sun’, existen discrepancias entre el jugador y el conjunto londinense en cuanto a la duración del contrato que le llega desde Londres. El atacante pide dos años, pero el club inglés le ofrece uno, algo con lo que no está de acuerdo, por lo seguramente acabe quedándose en el Camp Nou, al igual que Depay.

Depay

El delantero neerlandés lo tenía hecho con la Juventus de Turín, el acuerdo entre las partes era casi total, pero las diferencias en cuanto al salario diferido que el jugador pretende cobrar correspondientes al FC. Barcelona ha hecho que la larga espera pusiese nervioso a la Juventus y acabase lanzándose a por otro delantero, en este caso Milik, el cual ya viste la elástica ‘bianconera’-

Todos estos asuntos pendientes, además del de Marcos Alonso que lleva tiempo paralizado y tampoco parece que vaya a resolverse estos días, impiden que haya más movimientos en Can Barça, ya que, teniendo en cuenta que ha encontrado muchas dificultades para inscribir a Koundé, imagínense a Bernardo Silva si nadie de los anteriormente mencionados sale, no es oficial, todo puede pasar, pero lo más seguro es que la plantilla esté cerrada (a excepción de lo que ocurra con Braithwaithe a quien se le quiere rescindir el contrato).