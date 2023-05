Guardiola lo dejó ir, Ancelotti le enseñó la puerta y es un problema en el Bernabéu: 2 alternativas

El Real Madrid tiene un problema al alza con la salida más que probable de Marco Asensio, que apunta a ser fichaje de quilates en el Aston Villa de Unai Emery, lo cuales estarán en Europa la temporada que viene. La finalización de contrato del balear y la oferta a la baja blanca precipitan su salida, pero ese no es el problema del Madrid, sino su posible sustituto. Como suplente de Rodrygo Goes se piensa en Brahim Díaz, que debe volver al Madrid en pretemporada, pero el ex del Manchester City se niega.

AC Milan, su primera y única opción

Brahim Díaz ha comunicado al Milan y al Real Madrid que quiere seguir vestido de rossonero, donde se ha hecho un nombre y sabe que será cabeza de cartel, pero el Madrid solo le deja dos opciones: una oferta más grande que 22 millones de euros, en cuyo caso sí cederá para que salga o regresar con el cartel citado, como recambio en la derecha del brasileño y por tanto de Marco Asensio, que fue la idea incial cuando se le fichó desde el equipo de Pep Guardiola.

Por tanto, las opciones se agotan para Brahim y el Milan, que deben conseguir mejorar la oferta o si no el problema lo tendrá el conjunto merengue, ya que Brahim no quiere regresar al Bernabéu para ser un segundo plato pero ha de hacerlo por contrato.

Opciones de mercado

De irse Asensio, como parece que puede suceder con Nacho o Ceballos, el Madrid podría hacerse, además de con Jude Bellingham y veremos si con un nueve, donde Firmino y Harry Kane están entre las posibilidades, con un extremo derecho, pero hay dudas ya que un primer espada sería una opción complicada contra Rodrygo, mientras que Brahim, como decimos, no acepta ser suplente. De modo que la única opción es que el Milan de más dinero al Madrid y con ello los blancos fichen un extremo. Samuel Chukwueze, del Villarreal, ha sonado con insistencia y costaría 50 millones de euros.