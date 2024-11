Guardiola y Florentino cerraron el acuerdo a espaldas de la Real Sociedad, será un 2x1 en 2025

Pep Guardiola quiere tanto fichar a Martín Zubimendi como Florentino Pérez, solo que, a su vez, el de Sampedor está tan inclinado por conservar a Rodri como ganas tiene el mandatario de fichar al madrileño en 2025, entonces, ¿puede haber entendimiento entre las partes? Sí, aunque a costa de la Real Sociedad, que es quien sale perdiendo.

La clave la ha dado recientemente Mick Brown, hombre fuerte en su día en el Manchester United en asuntos relacionados con buscar talentos. Según Brown, lo de Rodri y el Madrid va camino de hacerse, lo que, a su vez, obliga al City y a su entrenador a responder a la jugada, y qué mejora manera que tender un puente de entendimiento entre ambos clubs, algo así como un 2x1.

Lo que se dijo sobre Rodri

Sobre Rodri y su posible marcha al Real Madrid en 2025, Brown argumentó en Football insider “Es muy difícil rechazar al Madrid si te llega la oportunidad”, apuntando que “por supuesto que el City se mostrará reacio a perder a un jugador tan importante, pero si el Real Madrid llama a su puerta, puede que no pueda resistirse”.

Para más inri puso como ejemplo una situación que se dio y conoce bien: “Ronaldo (Cristiano) fue tratado como un dios en el Manchester United, pero aún así quería irse, incluso Sir Alex sabía que no podía impedirle que se fuera, salvo retrasarlo un año”.

La respuesta casi pactada en la Real

De tal forma que el City, ligado a Guardiola, buscará en tal caso y si el internacional español así lo decide, una respuesta rápida, certera y parecida, que no es otra que fichar a Martín Zubimendi, al que podría cerrar con el dinero venido del traspaso de Rodri.

En este sentido, se entiende que, si Rodri quiere irse al Madrid y el club blanco abona la cantidad requerida, el City no se opondrá, como no lo hará el Madrid en la operación con Zubimendi, en la Real Sociedad. Así, llegado el caso, en 2025 podría haber cambio de talentos y Guardiola y Florentino no quedarán insatisfechos, otra cosa será lo que piensen de esto en San Sebastián.