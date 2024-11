La renovación de Guardiola lo empuja a salir y con solo 19 años Simeone le daría el 5 de Rodrigo de Paul

Puede que sea algo o puede que no, pero aseguran ciertas voces competentes en torno al City que una de sus perlas no quiere seguir, y no quiere hacerlo, al parecer, por las promesas incumplidas de un Pep Guardiola al que ahora le salpican todo tipo de problemas en el vigente campeón de la Premier League.

Ese chico, de 19 años, es Jacob Anthony Wright, oriundo de Mánchester y de la Academia citizen, pero, a la vez, un ansioso talento al que se le prometió protagonismo y apenas lo está teniendo en el primer equipo skyblue.

La lesión de Rodri y la posición de pivote

Quienes juegan y se desenvuelven en la posición de organizador puro, de pulsómetro del equipo ciudadano, saben que deben aprovechar la oportunidad que supone tener al ‘cinco’ insustituible titular de Guardiola, nada menos que el recientemente galardonado Balón de Oro, Rodri, ausente por toda una temporada. Y quienes no aprovechen este momento, lo tendrán negro en el transatlántico de la Premier League de cara a la 25/26 , más que nada porque, además, el City tratará de fichar a Martín Zubimendi, por quien compiten con el RealMadrid.

Por eso Wright y su entorno se impacientan, porque sin Rodri no cuenta y eso poco menos que le señala las dificultades que tendrá para asomar la cabeza. De ahí que el Atleti, que busca un mediocampista de futuro de cara a la campaña 25/26 haya aparecido en el radar del entorno del jugador.

Un futuro por resolver y una apuesta arriesgada

Por supuesto, nada hay concreto respecto a esta información, solo meras conjeturas, ahora bien, el hecho tangible de que el pivote skyblue y su círculo de confianza no estén contentos con Guardiola, que además ha renovado, hace que la opción, aunque incipiente, exista para el Atlético de Madrid.

Recalcamos que ahora mismo solo es un acento al margen, un opción remotísima, pero una posibilidad al fin y al cabo que en el Atleti ven incluso capaz de ser el recambio de Rodrigo de Paul en el club colchonero o tal vez de Koke Resurrección, si finalmente Wright se pone a tiro y los otros se echan a un lado en el futuro.