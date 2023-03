Haaland apaga la vía Madrid y el club busca ahora un 9 sin medias tintas: 110M y 2 cracks mundiales

El Clásico solo ha puesto la voz en el cielo sobre una sintomatología muy clara con Karim Benzema: el enorme jugador que es el francés se está apagando. Esta constatación es una realidad muy dura para el Real Madrid, que necesita un refuerzo de altura no ya para la temporada que viene, donde seguramente Benzema siga en el equipo, sino en posteriores. Si a eso sumamos que Haaland ha cerrado la vía Real Madrid, solo quedan 2 jugadores posibles, des esos que no son medias tintas, sino cracks contrastados, por los, eso sí, habrá que hacer un desembolso de no menos de 110M.

El noruego, con Guardiola; una alternativa, en la Premier League

Una vez se ha hecho pública la ampliación de la cláusula de Erling Haaland hasta 2025 debido a la renovación de Pep Guardiola con el City, esa que los liga, el horizonte marcado por el club blanco con el noruego se ha roto, ya que ni mucho menos Benzema llegará en plenitud a esas fechas ni el Madrid, como se confirmó en el Camp Nou, puede esperar tanto. De modo que el movimiento del 9 debe acelerarse y saben en la casa blanca que no caben medias tintas al respecto. Por eso la opción en la Premier League con Harry Kane ha vuelto a activarse.

El jugador se quiere ir

El Tottenham es un polvorín, Harry Kane se quiere marchar y pese a que el Bayern de Múnich era su objetivo elegido, la suma del Madrid en la puja puede cambiar las tornas. Los blancos pueden pagar tanto o más que los germanos y el futbolista se iría encantado al club merengue, de modo que solo falta la voluntad al Madrid y la operación comenzará. Eso sí, se duda en la casa blanca de este camino por la edad del jugador (29) y por las dificultades que suelen oponer los spurs en las negociaciones de este tipo.

Nº 1 en todo

El otro elegido, el otro delantero centro que gusta en Chamartín, es Victor Osimhen, punta del Nápoles, que va camino de consagrarse en la Serie A, donde tiene el título en el bolsillo, y está en cuartos de final de la Champions. Osimhen, en este equipo que aspira a todo, es el referente, un jugador que vale para todo. Velocidad, potencia, desborde, juego aéreo y un importante idilio con el gol convierten a este futbolista en un fichaje mágico en Madrid: tiene 24 años y contrato hasta 2025; con él hay delantero para años pero exigirá un gran desembolso en el mercado de fichajes.