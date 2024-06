Hansi Flick llegó al Barça para convencerlo y su reencuentro con Lewandowski y Gündogan cuesta 40M

Sigue dando de qué hablar el culebrón con la salida de Joshua Kimmich. El mediocentro alemán tiene entre ceja y ceja la idea de abandonar el Bayern de Múnich en este mismo mercado de verano. Se ha plantado al no firmar la renovación de su contrato y ha forzado la noticia que ha causado furor en Alemania, pues, según Bild, el conjunto bávaro ha puesto un precio de entre 30 y 40 millones de euros a la salida de Kimmich.

La realidad es que, ver como el Bayern pone un precio asequible para uno de sus mejores jugadores, no deja de ser sorprendente. Pues, el conjunto bávaro no destaca por poner facilidades a la salida de sus estrellas. Buen ejemplo de ello ha sido Lewandowski, que lo pasó muy mal para poder salir, o el mismo Alphonso Davies, cuyo precio no es tan asequible, pese a estar en la misma situación que Joshua Kimmich.

Posición clave y un crack mundial será la solución

Una de las grandes ventajas de haber fichado a Hansi Flick es que, con él, el Barça se garantiza la presencia de una persona de máxima confianza para Kimmich, que, a diferencia de lo que pueda ver en Kompany u otros entrenadores, tiene una figura paterna en el actual técnico culé, que, a la postre, puede resultar diferencial a la hora de convencer al futbolista, ya que el Barça no será el único interesado,

Además, la llegada de Kimmich se antoja fundamental para los intereses culés. En Barcelona saben que el pivote es una de las posiciones más sensibles para el juego del equipo y, sin un jugador muy bueno ahí, todo se resiente mucho.

De modo que fichar a un jugador con tanto talento como el alemán, supondría una gran ventaja para todos, desde Gündogan, que podría volar hacia el ataque sin preocuparse por la salida de balón, hasta Lewandowski, al que el esférico le llegaría en condiciones mucho mejores.

Así pues, grandes noticias para el Barça, que ya sabe que con unos 40 millones de euros, tendrá la posibilidad de fichar a un jugador top mundial como Joshua Kimmich, el cual llegaría a Barcelona para reencontrarse con viejos amigos como Ilkay Gündogan o Robert Lewandowski.