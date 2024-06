Desde Old Trafford llega la oferta que más esperaba Simeone y por 54M roban al crack que pedía Flick

Tras la desastrosa temporada que ha vivido el Manchester United, en Old Trafford han decidido que hace falta una profunda reestructuración de la plantilla. Una serie de cambios que comenzarán desde la delantera hasta la medular del equipo. Y es que, por la falta de gol y la incapacidad a la hora de controlar los encuentros, los de Ten Hag se han dejado muchos puntos por el camino.

Ante esta situación y según GOAL los diablos rojos ya han definido dos interesantes objetivos en el mercado. Para la falta de gol, Álvaro Morata se ha erigido como una buena oportunidad de mercado, mientras que para la medular, Amadou Onana ha ido ganando enteros para ser el recambio de Casemiro en el puesto de cinco. Unos objetivos, los de Ten Hag, que salpican de lleno a Barça y Atlético de Madrid.

Simeone, encantado con la salida de Morata

Si bien es cierto que la relación no ha resultado perjudicada ni ha habido ningún problema personal. La realidad es que el paso de Álvaro Morata en el Civitas Metropolitano está llegando a sus últimos compases, ya que el bajón de rendimiento del español en la fase final de la temporada ha llevado a Diego Simeone a dar vía libre a la salida de su 9, que tiene una cláusula liberatoria de 10 millones.

El golpe resonará en el Camp Nou

Pese a que el interés del Barcelona en Amadou Onana, estaba todavía muy lejos de concretarse en algún tipo de operación, no deja de ser cierto que el belga era uno de los favoritos de Hansi Flick a la hora de reforzar la posición de pivote en el Barça. Un traspaso que ahora, con la llegada del Manchester United será mucho más complicado, ya que económicamente los culés no van a poder competir con los 54 millones inciales que pondrán desde Old Trafford.

Así pues, para reforzar su plantilla, Erik Ten Hag ha definido dos objetivos muy interesantes como Morata y Onana, operaciones que acabarán afectando seriamente el mercado, tanto de Atlético de Madrid como de Barça, ya que ambos deberán buscar alternativas ante la salida o imposibilidad de fichar a dichos futbolistas.