Hansi Flick lo quiere otra vez y Pep Guardiola da el OK: Manchester City y Barça activan diálogo

La ventana de fichajes del mercado de verano está en su recta final y uno de los rompecabezas por resolver es el de Joao Cancelo.



El luso retornó a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, pero no cuenta para nada con él, a pesar de las buenas palabras que le dedicó en la previa del estreno en Premier League contra el Chelsea.

Guardiola elogió "el buen comportamiento" de Cancelo en los entrenamientos y dejó la puerta abierta: "Puede quedarse o irse cedido, no lo sé".

Sus palabras no despejaron dudas, pero sus actos sí. Cancelo no fue convocado para el partido contra el Chelsea y Guardiola prefirió llamar a dos jóvenes como Nico O´Riley y James McAtte.

Así que el lateral derecho y su representante, Jorge Mendes, tienen que moverse rápido. De lo contrario, el luso podría pasar una temporada en blanco en el Etihad Stadium, o al menos hasta el mercado de invierno.

💰Cancelo deberá rebajarse la ficha si quiere volver al Barça



✖️El club no quiere asumir una tarifa de préstamo ni la totalidad de su salariohttps://t.co/6YYjqkJxcv — Diario SPORT (@sport) August 17, 2024

Barça, otra vez en el horizonte

En ese marco es donde aparece FC Barcelona , Laporta ya lo tuvo cedido durante una temporada y ahora busca repetir el método para llevarselo a Flick.

No obstante, desde el Camp Nou impusieron una condición al portugués para desembarcar en España: deberá reducir su ficha salarial. El diario As detalla que Cancelo cobra unos 14 millones de euros bruto anuales, algo que Barça no puede darse el lujo de pagar en un contexto económico más que complicado.



El técnico alemán no tendría problemas con su incorporación, ya que no está sobrado de laterales, aunque está satisfecho con los jóvenes que han estado cumpliendo. Koundé es titular en el carril derecho, con Héctor Fort en reserva, mientras que Balde y Gerard Martín ocupan el lateral izquierdo.

Cancelo sería bien recibido en el Barça, pero el club tiene claro que no va a tirar la casa por la ventana por un jugador de 30 años. En caso de poder fichar a otro futbolista, el Barça se inclinaría más por un mediocampista.