Hasta Ancelotti está atónito, el mercado de salidas del Madrid no está cerrado: 60M y un fijo, fuera

Carlo Ancelotti nunca lo ha dudado ni tampoco ha generado dudas al respecto, sin embargo el caso Kylian Mbappé, que si bien no está cerrado sí deja entrever que a lo largo del verano se puede resolver de forma favorable para el Real Madrid, lo va a cambiar todo, entre otras cosas, poner en duda la fortaleza en la idea de Carletto y por tanto el puesto en la plantilla del que ha sido hasta hace meses un titular indiscutible.

Las lesiones y las críticas

Quizá Ferland Mendy ha recibido demasiadas críticas para ser un jugador de unas características muy concretas, las cuales normalmente ha puesto en práctica a la perfección: rocosidad defensiva, velocidad, potencia y capacidad para ganar línea de fondo e incorporarse al ataque son caracteres que, en su etapa en el Madrid, Mendy ha cumplido. Pero también ha recibido críticas y sobre todo su forma física, con innumerables lesiones, son hechos que han lastrado su invulnerabilidad. A la vez es un jugador de primera línea mundial y si juntamos todo nos vemos ante la posibilidad de ingresar de forma masiva y minimizar el impacto del gasto que puede tener el Madrid esta temporada.

Por eso ciertos medios indican que para el club blanco tanto el lateral internacional con Francia, como jugadores como Lucas Vázquez y por supuesto Jesús Vallejo o Álvaro Odriozola, están en el mercado, el cual está a unos días de arrancar. Eso sí, el Madrid sigue teniendo en muy alta estima al francés, lo que provoca que se le ponga precio a cualquier club que quiera hacerse con sus servicios: 60 millones de euros.

Teniendo en cuenta que con él en el once el Madrid conquistó una liga y una Champions League, que su ausencia se ha notado y mucho pese a Camavinga, no saldrá por menos, aún siendo uno de los eslabones ahora mismo más débiles del once tipo de Carletto. Y precisamente la puesta de largo de Camavinga, así como la renovación de Nacho o el fichaje de Fran García permiten al Madrid pensar que si fichan al 7 del PSG y alguien llega con esos 60 kilos, vender a Mendy quizá sea un mal menor para cuadrar cuentas.