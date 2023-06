Florentino por fin recibe la llave del PSG: Vinicius y Rodrygo tendrán al mejor socio, 9 más deseado

De una forma u otra el futuro del Real Madrid y de Kylian Mbappé está destinado a coexistir, veremos si en forma de sueño imposible o de realidad ansiada. A tenor por las últimas informaciones, Florentino Pérez y el jugador del PSG estarían practicando el mismo juego con la opinión pública con tal de acordar el traspaso definitivo a la entidad de Chamartín. Solo que esta vez el acuerdo no es entre dos, sino entre tres, lo que cambia todo el proceso y le da un salto de fe entre el madridismo.

Una cifra única para un jugador único

Cuando menos fue sospechoso que Joselu fuera presentado con el 14 y no con el nueve cuando el punta de 33 años es lo más parecido a un 9 de cuanto tiene a su disposición en la plantilla el Real Madrid, siendo así que el cauce más arduo, el más complejo, el menos esperado si se quiere, es el que va a dar con la solución a semejante misterio: Kylian Mbappé, esta vez sí, se acerca y mucho al Real Madrid, información que se corrobora tanto desde Francia como desde España.

El acuerdo

Hablábamos en las líneas iniciales de la tercera pata que le hacía falta a Florentino y el jugador para creerse definitivamente el fichaje y esta ha aparecido de donde tiene que hacerlo: el emir de Qatar fija precio y se abre a un traspaso al que, en cierta forma, le ha empujado la estrella de les bleus con su negativa a renovar más allá de junio de 2024. 200 millones de euros más 50 en bonus es la cantidad que fijan desde Transfer News Live, vía PSG Community, mientras que otras fuentes constatan una cifra similar en los pluses pero inferior en la cantidad, que iría encaminada hacia un acuerdo por 150+50M. Sea como fuere, el Madrid ha vuelto a mirar con ambición esta vía porque el PSG se abre a negociar.

Transición en 2024

Teniendo en cuenta que el Real Madrid de la temporada 2024/25 tendrá las bajas de Modric, Kroos, posiblemente Nacho, Lucas (si no sale este verano), Odriozola (si no se va antes), Lunin y veremos si Joselu, es decir, necesitara ciertos retoques, Florentino pretende adelantar casi todo el trabajo con la remodelación más fuerte fijada en esta temporada. Ahora es cuando Mbappé está a tiro y la temporada que viene, de estarlo, las posibilidades podrían ser infinitas para el francés al ser agente gratis, lo que complicaría mucho las cosas yendo a una subasta por el mejor del planeta que dispararía seguramente el precio definitivo. El momento lo fija el PSG y es ahora. El 9 no se reservó por casualidad, Mbappé fija su futuro de blanco como una copia del que tuvo CR7, su ídolo, que empezó siendo CR9; solo que el francés aspiraría en la 24/25 a ser ya el 10, depuesto Modric. Como en Francia. Todo cuadra.