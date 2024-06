Hasta Hansi Flick alucina con el precio que Deco ha puesto a la venta del suplente de Lamine Yamal

En un mercado de fichajes tan importante como el de este 2024 para el Barça, es fundamental que los culés sean capaces de cerrar buenas operaciones que, primero, les permitan ingresar el dinero necesario para salida la crisi económica que atraviesa y, posteriormente, fichar a los talentos que Hansi Flick considere oportunos. En este sentido, Raphinha es una de las ventas marcadas para el verano y a la que Deco ya le ha puesto precio.

Según la información que ofrece Mundo Deportivo, en la directiva culé no están dispuestos a vender a sus jugadores por poco dinero ni ponerlos en oferta. Sinó, más bien todo lo contrario. Y es que, el precio de salida de Raphinha no bajará de los 90 millones de euros. Una cantidad desorbitada, pero que, con el interés de Arabia Saudí y de la Premier, puede fructificar en una gran venta salvadora para los culés.

Cambio total en la política de ventas

Si bien es cierto que vender a Raphinha por 90 millones es algo realmente complicado, la realidad es que, ponerse duro a la hora de negociar sus ventas es algo que le hacía mucha falta al Barça, que antes de Deco tendía a realizar operaciones realmente ruinosas para el club. Sin embargo, ahora habrá que ver si alguien se atreve a poner cerca de 100M sobre la mesa por un jugador que está lejos de estar entre los mejores del planeta.

Por su parte, Hansi Flick no ve con malos ojos ni la venta ni la continuidad del brasileño. Raphinha es un jugador más que interesante para cualquier entrenador, aunque no parece que sea una pieza imprescindible en el esquema del alemán. De modo que, si nada cambia, seguirá a la sombra de Lamine Yamal, del cual apunta a ser suplente, ya que como extremo por la izquierda no es capaz de brillar, sino que Raphinha, al igual que Yamal, necesita jugar a pierna cambiada para aprovechar el disparo desde la media distancia.

Así pues, Deco se ha puesto firme con la venta de Raphinha y ha dejado loco hasta a Hansi Flick, pues los culés no aceptarán menos de 90 millones por su jugador.