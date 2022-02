Hazard, Camavinga, Jovic y Bale, brecha terrorífica con 'Carletto'

Si dejamos a un lado la goleada final al Deportivo Alavés (3-0) en el último partido de liga, que fue en cierta forma engañosa por lo propuesto y mostrado por ambos equipos sobre el terreno de juego, el Real Madrid ha dado un paso atrás significativo prácticamente desde la derrota ante el Getafe (1-0), el 2 de enero, desde donde casi todos los partidos en los que se ha impuesto el Madrid, lo ha hecho por la mínima, algunos con cierta fortuna, y donde ha perdido dos veces, una en Champions. Es decir, el Madrid no es actualmente un dechado de virtudes; de ahí la brecha entre Hazard, Camavinga, Jovic y Bale con Ancelotti.

Gusten más o menos a la afición merengue, ninguno de estos futbolistas está teniendo minutos como para poder juzgar si sirven o no a la causa, pero lo más grave de ello no es tanto que no jueguen y en muchos casos ni calienten, sino que su pérdida asombrosa de minutos viene dada con titularidades o protagonismos para jugadores que ni mucho menos están haciendo una gran temporada, como es el caso de Rodrygo Goes, Marco Asensio, Fede Valverde, Casemiro o Dani Carvajal.

Si ustedes echan un vistazo a los 15 jugadores que más juegan en la plantilla merengue, de Thibaut Courtois, con 3180, a Rodrygo, con 1377, verán que hay una brecha insalvable entre el protagonismo que obtienen de parte de Ancelotti los quince primeros con respecto al resto de la plantilla. El brasileño es el último del bloque con más de 1000 minutos esta temporada, porque luego llegan los defenestrados: Hazard, con 877, o Camavinga, con 858. Más atrás están Luka Jovic, con 473, o Bale, con 270. Peter, Antonio Blanco, Dani Ceballos o Vallejo no llegan ni a los 100.

Si el margen de confianza y la capacidad de mejora se mide por minutos, a Carlo Ancelotti le interesan bien poco ambas cosas con estos cuatro futbolistas (no hablemos ya de los canteranos o los Mariano, Lunin o Sergio Santos). Y hablamos de estos 4 porque son jugadores de probada calidad, con capacidad para aportar y que en muchos casos se han ganado más minutos, unos que no les da Ancelotti. Pero todo tiene una explicación, los cuatro son jugadores de corte creativo; es decir, esa cualidad que en el juego ulatradefensivo y efectivista -físico, a la contra- de Carletto, no interesa.

El problema es que las ausencias de Casemiro y Mendy ante el PSG o las carencias de muchos titulares y sus inamovibles suplentes en este tramo de temporada no le están dando al míster resultado, y sin estos, con un juego por momentos mediocre, ya no le vale a la grada del Santiago Bernabéu. ¿Les dará una oportunidad?