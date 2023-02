Hazard, Odriozola, Vallejo y Mariano desenmascaran a Ancelotti y Zidane con Arribas y compañía

Debutar en el Real Madrid actual y mucho más asentarse está pasando de ser una misión muy complicada a un imposible, ese que al menos Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti han instaurado como una hoja de ruta que toma especial virulencia con el segundo. El pasado miércoles, en la semifinal ante el Al-Ahly, Arribas marcó al poco de salir, el 1-4 del Real Madrid, pero su presencia y tanto son un espejismo.

Sirva como ejemplo de lo poco que Ancelotti mira a la cantera blanca, una de las más importantes no ya de España sino del mundo, un par de hechos: en el citado duelo, Carletto, con el 1-3 en el mercador, decidió dar minutos, de los llamados de la basura, a dos jugadores infructuosos en la plantilla, dos que no solo no cuentan sino que el Madrid ha querido quitarse de encima en multitud de ocasiones, como son Mariano Díaz y Álvaro Odriozola. Salieron en el 95 por Rodrygo y Luka Modric. No aportaron nada en los escasos momentos que estuvieron sobre el césped.

Si ánimo de caer en el ventajismo, Carletto esperó tres minutos más, al 98, para sacar al césped a Sergio Arribas, que por cierto marcó en el minuto escaso que estuvo en el terreno de juego. Dicho lo cual, cabe preguntase, ¿no podía haber hecho los tres cambios a la vez para darle 3 en vez de 1 minuto al canterano?

Pero lo verdaderamente sangrante con Carlo Ancelotti en este asunto, que ya lo puso en práctica en su primera etapa en el club, es que esta temporada es especial porque Hazard, Odriozola, Vallejo y Mariano no valen para la causa, luego es mucho más sencillo, más con tanto partido en marcha para el Madrid, darles minutos a los futbolistas del filial, y sin embargo no lo hace.

38 minutos ha jugado la cantera esta temporada, entre todas las competiciones: 10 de Arribas, 5 de Mario Martín y 24 de Álvaro Rodríguez. Hasta cada uno de los citados descartes han jugado más. Incluso Casemiro, que disputó 97 minutos. Decía Ancelotti que “nadie se olvida de la cantera” pero como sucedió con Hazard, al que prometió más minutos, el técnico no lo valida con hechos, la verdad es que su mirada a la cantera es nula.