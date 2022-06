Hazard y Courtois lo saben: perderán a su amigo, Simeone, en el lío

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone, lejos de convertirse en uno de los grandes protagonistas y animadores del mercado de fichajes como sí pasó en años anteriores como por ejemplo con el fichaje de Luis Suárez, está caminando con pies de plomo este verano y pasando prácticamente desapercbido. Eso no significa que los colchoneros no estén trabajando pero es cierto que no están generando apenas ruido al menos en el apartado de incorporaciones, porque en las posibles salidas hay varios clubes que están amenazando a una de sus principales estrellas.

Se trata de Yannick Carrasco, el talentoso futbolista belga que tiene varias ofertas encima de la mesa tal y como ha confirmado la Cadena Cope para decir adiós al Cholo y volver a marcharse del Atlético de Madrid. No sería la primera vez que lo haría ya que hace cuatro temporadas, siendo también uno de los jugadores más desequilibrantes de los rojiblancos optó por poner rumbo a una liga mucho menor y aceptar la jugosa oferta que le puso sobre la mesa el DL Yifang chino. Sin embargo, tras dos temporadas en el continente asiático Carrasco se dio cuenta del error, de que tenía todavía muchas cosas que ofrecer en el fútbol de primer nivel e hizo de Hijo Pródigo porque regresó a la disciplina colchonera.

Ahora en el Atleti lo cierto es que confían en que haya aprendido del error y que las ofertas que tiene su representante no le calienten la cabeza en exceso. Carrasco, a sus 28 años, tiene contrato con el conjunto madrileño hasta el año 2024 y esta temporada ha vuelto a ser uno de los jugadores más destacados. El Cholo, aprovechando además su polivalencia ya que puede jugar de carrilero y en posiciones mucho más adelantadas, donde saca todo su potencial, lo ha utilizado en un total de 44 partidos y ha sumado más de 3.300 minutos sobre el terreno de juego para anotar seis goles.

Simeone lo quiere para su proyecto porque sabe que es una pieza de lujo para su equipo y lo ve como un jugador importante dentro del engranaje. Eso sí, si alguien quiere llevárselo del Atlético de Madrid primero tendrá que pasar por caja.