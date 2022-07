Huyó de Florentino y no se arrepiente: Ramos le marcó, Pogba en el ajo

A nadie se le olvida la trascendencia de Raphael Varane como jugador del Real Madrid. Con la camiseta blanca cuajó una gran carrera que le permitió crecer como futbolista al lado de Sergio Ramos. La marcha del camero influyó notablemente en la decisión del francés, que se acabó decantando por el Manchester United para seguir agrandando su trayectoria en Europa. Ahora, sobre si lamenta su decisión de abandonar el Real Madrid, Varane opinó de forma tajante en una entrevista a la BBC: "No, absolutamente no. En el fútbol hay que retarse y tratar de mejorar. Quería vivir otra experiencia después de 10 años en el mismo lugar. La Premier League es absolutamente fantástica y el Manchester United es un gran club. No hubo dudas sobre mi decisión", espetó.



Sobre los nuevos desafíos que le aguardan en su club tras una temporada de poco protagonismo por las lesiones, Varane añadió: "Es una nueva temporada. Un nuevo comienzo. La confianza es importante y la perdimos cuando perdimos algunos partidos. Pero creo que tenemos un gran potencial. El nuevo técnico es muy positivo. Quiere esta energía y presionar alto en el campo, con más espacio a nuestras espaldas. Quizás sea más ofensivo, pero es el fútbol que realmente disfrutamos, así que es un buen comienzo.



Con el refuerzo de Lisandro Martínez, Varane podría tener un nuevo compañero de central para la temporada 2022/23, algo que ve postivo de cara a la competencia interna del equipo: "La competencia es buena para el equipo". Maguire es un jugador muy importante para nosotros. Es el capitán y obviamente tiene muchas buenas cualidades. El equipo siempre será mejor con esta competencia. Todos los grandes clubes son así. Si todos quieren luchar por el equipo, eso es algo bueno".



Por último, según los citados medios británicos, en el traspaso de Varane al Real Madrid, el Manchester United propuso de forma tardía incluir a Pogba en la operación para rebajar el precio del central. Algo que finalmente no ocurrió dado el bajón de juego que acompaña a Pogba en sus úlitmas temporadas si las comparamos cuando ganó el Mundial con su selección, lo que le llevó a ser uno de los deseos de Zidane para el Madrid.