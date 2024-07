Iba a ser el nuevo Ramos, es el primer descarte de Carletto y, por él, el Madrid halla su Cubarsí

El Real Madrid y Carlo Ancelotti han variado poco en su idea inicial con uno de los integrantes del primer equipo blanco, hasta el punto de que la idea de no ir al mercado en busca de ningún jugador se está removiendo o, al menos, sopesando y eso pese a que este jugar es central, justo lo que se busca en Chamartín. Se sabe que interesa Aymeric Laporte, central titular de la Selección Española de Fútbol y campeón de la Euro, pero no es el único.

Dos posibilidades y ninguna es él

En primer lugar, hay que hablar del jugador con el que no se cuenta, un Jesús Vallejo que ya fue descartado por el técnico de Reggiolo durante la pasada campaña y que en esta temporada no solo no ha mejorado su estatus, sino que es el primero del grupo (en la gira de Estados Unidos) que sabe que no se cuenta con él para esta temporada. Su salida no es sencilla, ya que está cerca de acabar contrato y no tiene ofertas, pero el club espera encontrársela. Nadie en la casa blanca pone en duda que el que iba a ser el nuevo Sergio Ramos ha sido un rotundo fracaso.

Posición delicada

Si bien es cierto que Aurelién Tchouameni otorga seguridad al actual grupo, por su polivalencia, también es verdad que el Madrid tiene un problema en la posición de central, donde solo posee sanos a Eder Militao y Antonio Rüdiger, ya que David Alaba sigue con su recuperación, que va para largo. Por eso el Madrid ha intentado lo de Laporte, pero el Al Nassr exige un dinero que los blancos no van a pagar, de ahí que exista una vía alternativa.

Y esa vía es Mario Gila, excanterano del Madrid y jugador de la Lazio, que desde lo de Yoro está en el radar blanco, una vía que además de ser de la casa es barata, porque el jugador le costaría al club blanco 8 millones de euros, y, tal y como afirman desde el club en declaraciones aparecidas en Relevo, “la opción de Gila, que podría volver al club blanco por una cifra cercana a los 8 millones de euros, será estudiada”. Es cdeir, en tiempos de necesidad, un grande de LaLiga puede recurrir a un talento de la cantera, ¿les suena? ¿Puede ser el futbolista de 23 años el Cubarsí merengue?