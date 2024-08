Iba a ser el nuevo Sergio Busquets; sale por la puerta de atrás: jugará la Champions con Girona

Barcelona se encuentra de gira por Estados Unidos como preparación para lo que será la nueva temporada al mando de Hansi Flick. La salida de Xavi Hernández produjo una especie de alivio en el hincha culé que no soportaba más decepciones sin títulos. El entrenador alemán arribó a Cataluña para de alguna forma poner las cosas en orden y así encontrar un grupo dispuesto a empezar de cero. Joao Laporta aún no oficializa ningún fichaje, pero desde la interna, ya se empezó a trabajar en las bajas que darán espacio en el plantel.

La salida de Sergio Busquets de equipo de toda su vida solo fue un dolor de cabeza para Xavi en su entonces. En su lugar llegó Oriol Romeu, que apenas pudo figurar y ganarse un puesto que hasta Andreas Christensen ocupó en el mediocampo tras la escasa presencia del español. Todo apuntaba a que el ex Valencia iba a abandonar la institución y así fue. Tanto el Barça como Girona confirmaron la salida del volante de primera línea en calidad de cedido para que dispute la Champions League y así, Flick pueda idear mejor lo que hará en ese lugar del campo.

Barcelona llegó a un acuerdo con Girona para que Romeu se vaya cedido, sin opción a compra. Con el fin de escatimar gastos y priorizar el límite salarial para poder traer nuevos jugadores, según indicó el periodista Fabrizio Romano, los de Montilivi le pagarán el sueldo al de Uldecona hasta junio. Cabe precisar que Romeu arribó la temporada pasada y no convenció para quedarse.

FC Barcelona and Girona FC have reached an agreement for the loan of Oriol Romeu until June 30, 2025. pic.twitter.com/AexHtDixxG