Donde cayeron Kane y Sancho, él hunde a Xabi Alonso y Barcelona, Londres y París sacan la billetera

Hay partidos y partidos, rivales y rivales, por eso la actuación magistral, portentosa y decisiva de una nueva estrella del fútbol mundial ha cautivado por igual a muchísimos entornos de lo más relevante del fútbol de élite del Viejo Continente, pero, claro, es normal, no todos los días se triunfa donde fracasaron estrellas como Harry Kane o Jadon Sancho (estrellas de Bayern y Dortmund, de la Bundesliga, donde le equipo de la aspirina nunca fue derrotado); no todos los días uno da un título a su equipo a costa de Xabi Alonso y su, hasta ayer, invicto Leverkusen.

Decía el técnico tolosarra sobre la final perdida de la Europa League (3-0), el único partido en el que ha caído esta temporada el Bayer Leverkusen, quizá más por las formas que por la derrota en sí, que “hoy no hemos dado el nivel, yo el primero. Estas derrotas en finales no se olvidan”. Sin embargo, qué se le puede achacar a este Leverkusen, ya el mejor de su historia, que ha logrado hitos al alcance de tres equipos en la historia europea (solo el Milan 91/92, Arsenal 03/04 y la Juve 11/12 acabaron sus ligas sin perder). Por todo, poco menos se puede hacer con ellos que aplaudir; a ellos y a Xabi pero también a la estrella de la final, esa por la que, dicen, ya sacan la billetera en Barcelona, Londres y París.

Cuando una sola figura es el artífice de un título europeo y con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina bien vale que, por el momento, dejemos a un lado al equipo de la aspirina y su técnico español para irnos a remarcar la figura de Ademola Lookman, que anotó los tres tantos del choque, todos ellos de una factura digna de alabar: el primero, de punta total, por inteligencia, velocidad y oportunismo; los otros dos, golazos.

Ademola Lookman's HAT-TRICK last night won Atalanta their first ever European trophy.



He ended Bayer Leverkusen's invincible season.



⚽⚽⚽🇳🇬🦅#Uel #Supersort pic.twitter.com/ahm9BfLW68