Iba para ser como Yamal y João Félix, Raphinha y Xavi le cierran la puerta: será el nuevo Brahim

Uno de los mejores Osasuna que se recuerdan lo tuvo como una de sus estrellas, de ahí que por momentos este canterano blaugrana sonara como alternativa más que eficaz para el Barça a la salida de Ansu Fati del club y en el extremo izquierdo, pero después llegaron João Félix, la reconversión de Gavi por esa banda, con Pedri, Gundogan y De Jong en la medular, y además las apuesta por Raphinha y Lamine Yamal, y entonces Xavi le buscó una salida.

Jugador de banda y desequilibrio

Es verdad que esta temporada no ha sido la mejor de Abde Ezzalzouli, sin embargo, eso no impide que, según informa 90 min, el AC Milan lo considera para la próxima temporada, cosa que podría de paso dejar dinero en caja en can Barça.

Compañero de Brahim y proyecto de tal cosa

La intención del equipo siete veces campeón de Europa es conseguir la incorporación del canterano para que cumpla las funciones que ya prestó el actual jugador del Real Madrid y de Marruecos, Brahim Díaz, en San Siro, es decir, la de jugador desequilibrante, capaz de irrumpir por sendos costados y no exento de criterio y habilidades para la asociación. Curiosamente, el jugador blanco, que es con quien se le compara en el norte de Italia, es su nuevo compañero en el combinado nacional del norte de África una vez el futbolista blanco renunció a España.

Campaña decepcionante

Y en verdad esta opción es muy buena para el extremo toda vez que lejos de confirmarse como un jugador del máximo nivel en LaLiga EA Sports a su paso por el Betis, Manuel Pellegrini le ha relegado a un segundo plano, donde cumple labores secundarias. Cierto es que ha tenido momentos de cierta continuidad, pero también es verdad que siempre ha estado lejos de ser titular. Con contrato hasta 2028, está valorado en 12 millones que, dicho sea de paso, le vienen como el comer al club blaugrana.