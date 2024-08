Ilkay Gündogan viajó a Turquía y asustó al entorno del Barça: sin miedo, el alemán aclaró su futuro

El objetivo de Xavi fue recuperar el estilo del Barcelona que era típico cuando Pep Guardiola era el técnico, el club ya contaba con futbolistas de categoría como Sergio Busquets, Frenkie de Jong e Ilkay Gündogan. Este último, que ya conoce con Hansi Flick, pasó a ser un mediocampista indispensable y guerrero de mil batallas desde que empezó su carrera futbolística. El ex Borussia Dortmund pasó un periodo de lesiones, pero en los últimos meses las cosas fueron distintas.

El volante creativo y de dotes ofensivos, se convirtió en una pieza indispensable para las aspiraciones del club culé. A Flick lo conoce bien de la selección alemana, aunque hubo un viaje que asustó al ambiente blaugrana. El ex Manchester City, después de los partidos de pretemporada, puso rumbo a Turquía y la prensa no evitó preguntarle sobre su futuro que, por su puesto, Ilkay no se guardó nada.

Aclaró su futuro

La temporada se avecina y el cuerpo técnico del conjunto culé conoce bien sus prioridades para con LaLiga y lo que se viene. Mientras tanto, Gündogan aprovechó los días de descanso que tiene para viajar a Turquía. Algunos medios lo relacionaron a un acercamiento con el Fenerbahce de José Mourinho, pero su agente aclaró la situación y el futuro del jugador: “Algunos clubes han mostrado interés por Ilkay y quieren ficharlo, pero la postura de Ilkay es muy clara: se quedará en el Barça”.

INFORMA @JijantesFC



El jugador del Barça, İlkay Gündoğan, en estos momentos volando a la ciudad de Estambul



El mediocampista que ha recibido ofertas del fútbol turco visitará, en sus dos días libres, el país del Oriente Medio



— Jijantes FC (@JijantesFC) August 8, 2024

No descarta Turquía

Los amistosos en Estados Unidos ayudaron para que Hansi Flick tenga una idea de lo que ejecutará durante el curso del campeonato. Y antes de la concentración, Gündogan despejó las dudas y fue a visitar a su familia que vive en Turquía, aunque el alemán de origen otomano se cruzó con el medio ‘A Spor’ quien le consultó sobre arribar en algún momento al fútbol turco. El volante germano fue claro y confesó lo siguiente: “Quizás algún día me una al Superliga Turca, pero no este verano”.

El efecto Gündogan

No es ningún descubrimiento y menos una novedad del efecto que produce Gündogan en el sistema del Barça. Sin embargo, el fichaje reciente de Dani Olmo conlleva dudas sobre si el alemán seguirá siendo titular o esperará su oportunidad desde le banco. Hasta la fecha, Flick no ha dudado del aporte de Ilkay y así lo demostró en los amistosos en Norteamérica.