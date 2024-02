Ilusión desatada en el barcelonismo por Joao Félix: tras Getafe, Joan Laporta pasaría de Greenwood

Hay cosas que no tienen por qué ser casualidad. En este caso, si el mejor partido del Barça desde hace muchos meses llegó con Joao Félix sobre el césped y siendo uno de los mejores, no es algo que deba ser obviado. Y es que, pese a su ya conocida irregularidad en cuanto a su rendimiento, la realidad es que en el mundo del fútbol ya no quedan talentos como el de Joao Félix, que volvió a brillar en su vuelta a la titularidad después de sufrir una lesión que lo dejó fuera del equipo unas tres semanas.

Duelo de talentos con Greenwood

Además, el choque ante el Getafe suponía la visita de Mason Greenwood a Montjuïc, donde están muy atentos a la situación del inglés, cuyo talento está a la altura de Joao Félix. O eso se suponía antes del inicio del partido, pues tras los 90 minutos, la superioridad infinita de los culés dejó a Joao muy por encima de un Greenwood que apenas tuvo incidencia en el partido.

Y es que, si Joao es capaz de mantener a lo largo de las semanas un rendimiento similar al mostrado ante Getafe y Nápoles, a Joan Laporta no le quedará otra opción que la de ir con todo a por el Menino de Ouro, que, tras anotar su 5º gol en liga, demostró que es un jugador más que capacitado para ser importante en este Barça donde el talento escasea.

Cabe destacar que, con la precaria economía culé, si se puede fichar a un delantero, ya es mucho. En este sentido, el duelo entre Greenwood y Joao Félix era esencial para definir el gran objetivo del próximo mercado de fichajes, un duelo en el cual el luso ha salido como claro vencedor, demostrando que cuando quiere puede poner en pie a la parroquia blaugrana lo puede hacer sin problemas.

Así pues, para acabar de convencer a todo el barcelonismo, será clave que Joao Félix sea capaz de mantener en el tiempo el buen nivel mostrado esta semana. Y es que, en can Barça no es suficiente teniendo una buena semana, hay que ser importante durante varios partidos, la gran asignatura pendiente de un Joao Félix que ya ha comenzado a hacer méritos para que Joan Laporta trabaje en su fichaje de forma indefinida de cara al próximo verano.