Imanol Alguacil sale de Pilsen con su carta de despido, primera venta, la Real perdió 20 millones con él

La Real Sociedad se ha metido en graves problemas tras perder en Pilsen e Imanol Alguacil ha tomado una decisión drástica con el fichaje de los 20 millones de euros, deberá buscarse equipo a partir de enero; él necesita un nuevo referente en ataque y ese referente no va a ser Umar Sadiq, que se fuera enfadado con sus jugadores habituales no quita para que el nigeriano vaya a mejorar sus minutos. No lo va a hacer.

A veces los hechos hablan por sí solos y que el de Kaduna no jugará ni un segundo ante el Viktoria Pilsen en la derrota durísima del equipo vasco (2-1), que le complica la clasificación en la Europa League al quedarse vigesimoquinto en la tabla con solo 4 puntos, es incontestable. Tampoco lo hace en LaLiga EA Sports y esto responde a un argumento claro y que firma su carta de despido del proyecto: no confía en él y hay otros jugadores por delante. Y no solo eso, ocupa un hueco que se puede llenar con algo de talento externo.

Partido notable de los de Imanol Alguacil, que dejan ir en un suspiro

La Real Sociedad es más equipo que el conjunto de la República Checa, juega mejor y tiene futbolistas superiores, pero la falta de contundencia txurri-urdin los condenó en el choque y lo está haciendo con cierta asiduidad en LaLiga. Por eso Sadiq está señalado, porque a pesar de no jugar, para Alguacil no es un recurso a utilizar, por tanto, ha de salir para buscar algo que sí aporte.

Esa es precisamente la declaración de intenciones más flagrante del míster de Orio con el delantero: si la temporada pasada le dio bola y no respondió, en esta no piensa hacerlo.

Un caso flagrante, el del nigeriano

No es el único que está señalado por el entrenador de la Real, Jon Magunazelaia y Urko González, por ejemplo, son dos piezas que también saltan en la rotación, no son considerados, siendo por tanto elementos que son susceptibles de salir en el mercado invernal.

Ahora bien, Alguacil considera que, así como Sadiq a él no le va a aportar sobre el terreno de juego, prefiere ponérselo claro al jugador y el club para que los dos obtengan la mejor salida en el menor tiempo posible; es decir, en enero, que el futbolista tenga un destino con minutos y la Real un ingreso con su venta. Está todo dicho y Pilsen con el africano no hace sino confirmarlo.