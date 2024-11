Pellegrini da un toque de atención a 2 estrellas del Betis que no rinden, más acierto y menos lloros

Pellegrini tiene muchas e importantes bajas y eso obliga a que los cracks más importantes que están sanos en el Betis saquen la cabeza, como Vitor Roque y Chimy Ávila, de ahí que haya pegado un toque de atención a los dos, dos que han llegado con el cartel de estrellas al Benito Villamarín y de los que se espera algo más además de tanta queja.

De hecho, se la están jugando. Roque y Ávila son esos jugadores y de los dos el chileno, que les está dando minutos y protagonismo, quiere un rédito mayor, especialmente en la faceta anotadora. Es cierto que entre sendas piezas han aportado 6 tantos, pero no están siendo decisivos y eso debe cambiar.

Pellegrini decidirá qué hacer con Chimy y Roque

Curiosamente los dos delanteros verdiblancos están en una situación casi idéntica, con el Betis teniendo que decidir al final de temporada qué hacer con ellos. No olvidemos que tanto Osasuna como Barcelona pueden recuperarlos por una cifra cercana a los 25 millones de euros; la cláusula con el argentino es justo por esa cifra, mientras que los sevillanos tienen una opción de compra por esa cantidad con respecto al 80% de los derechos del brasileño.

No solo equiparan Roque y Chimy su situación en goles y tasación, también en minutos, donde Roque ha disfrutado de 637 por los 575 del argentino entre todas las competiciones; a decir, LaLiga EA Sports, Copa del Rey y Conference League.

Más puntería

Teniendo en cuenta que jugadores de la talla de Giovani Lo Celso, Isco Alarcón o Marc Roca están fuera del equipo por lesión -el argentino, entre algodones, puede entrar en la convocatoria liguera-, es sobre futbolistas como Roque o Ávila sobre los recae la responsabilidad de tirar del carro.

Si miramos sus números, ellos no lo están haciendo. El ex de Athletico Paranaense ha hecho 4 goles en 12 partidos, mientras que el rosarino tan solo ha anotado 2 tantos en 13 duelos disputados. Es cierto que la distribución de minutos y la competencia frena a sendos goleadores, pero también es verdad que sus sensaciones no son las mejores y que el equipo, en ausencia de su mejor goleador, Lo Celso, necesita una aportación mayor. Por tanto, el aviso ahí queda: Lo Celso está listo, Roca se acerca e Isco empezará a rodar en enero, fecha límite para los dos puntas.