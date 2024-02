Impactante noticia para Ter Stegen: el Barça estudia fichar al español para competir con él

Encontrarse sin equipo no es lo más habitual para un portero que viene de ser el último Guante de Oro en la Premier League, pero así está sucediendo, de forma inentendible, con David de Gea.

Es cierto que el portero madrileño, desde que anunció su salida del Manchester United tras más de una década defendiendo los intereses de los red devils, recibió importantes ofertas económicas desde Arabia Saudí y su destino parecía estar abocado a seguir los pasos de Neymar, Benzema o Cristiano Ronaldo, pero De Gea optó por desestimar todas ellas con el firme objetivo de seguir peleando por los retos más laureados en Europa.

De Gea went on a sabbatical.



I get why its hard to sell players from

Man United. Even on a free, no one is scrambling for them. pic.twitter.com/xK8AYj31gv