Iñaki ha usado lo más sagrado contra Lamine Yamal para convencer a Nico Williams

Iñaki Williams ha usado contra Lamine Yamal y el Barça lo más sagrado para convencer a Nico Williams y no solo lo ha convencido de cara a esta temporada, sino que este argumento puede hacer que el extremo se quede en el Athletic Club de Bilbao también la campaña próxima.

Hay que tener en cuenta que si hay una persona en el mundo del fútbol que tiene peso en la decisión de Nico Williams ese es Iñaki. Sus consejos son escuchados por el futbolista de la Selección Española de Fútbol y el Athletic Club de Bilbao, y este que le muestra y representa para convencerlo toca lo más sagrado.

Razones de peso de Iñaki

En su día, en un evento de Iñaki, este dio la clave de su fidelidad al club bilbaíno, asegurando que “me gustaría ser One Club Man. Queda mucho para ello, ahora estoy disfrutando mucho del momento, de jugar con mi hermano, de estar en este nivel y ojalá se pueda dar”. Y esta clave es la misma que esgrime a su hermano.

Ser la estrella del Athletic, jugar juntos y hacerlo al lado de sus amigos y gente no tiene precio, más si la suerte le sonríe, como le sucede a Nico. Y lejos de lo que pueda pensarse, esta opinión pesa sobre el 10 rojiblanco, que además toma como modelo a su hermano. Y, además, como os contábamos ayer, también hay otras motivaciones que alejan a Nico del Barcelona y su amigo, Yamal.

El Barça no es un buen lugar

Hay informes culés que apuntan a que en estos momentos el Barça no es un buen lugar para Nico, ya que los blaugranas tienen un tridente de ataque muy definido y sólido, además de multitud de piezas aguardando un hueco, entre ellas Gavi y Dani Olmo, por lo que su puesta de largo de blaugrana no le garantiza un espacio en el once.

Por otro lado, el entorno del jugador le informa de que las propuestas de la Premier League son más jugosas económicamente hablando, a la par que el Athletic le insta a que las acepte si en algún momento decide abandonar LaLiga; el club vasco no vería bien que fichara por el Barcelona.